Pet je razloga zašto Plenkoviću odgovaraju izbori u proljeće 2023. godine

Iako je i na prošlotjednom aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru premijer Andrej Plenković s primjetnom dozom cinizma u glasu zahvalio jednoj oporbenoj zastupnici što je u pitanju koje mu je postavila vidljivo da i ona smatra da će njegova Vlada odraditi puni mandat, što on uporno tvrdi, u političkim krugovima nije zamrla teza o tome da bi prijevremenih izbora ipak moglo biti, i to otprilike godinu dana prije redovnog termina. Naravno, prerano je očekivati potvrdu za takva razmišljanja, ali premijerovi koalicijski partneri ništa ne isključuju i poučeni dugogodišnjim iskustvom brojnih političkih utakmica u nogama podcrtavaju: "Izbori su kalendar i matematika! O kalendaru odlučuje najjača sastavnica parlamentarne većine, a to je HDZ… A njihova odluka o kalendaru, pak, ovisit će o tome što će pokazati njihova matematička računica".