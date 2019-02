Pet influensera iz Velike Britanije i Njemačke obilaze hrvatske kontinentalne destinacije

U organizaciji Hrvatske turističke zajednice u razdoblju od 4. do 7. veljače u Hrvatskoj boravi pet poznatih i popularnih influensera iz Velike Britanije i Njemačke. Riječ je o projektu koji se provodi u suradnji s turističkim zajednicama grada Zagreba i grada Slunja, koji je od strane Booking.com-a proglašen jednim od najgostoljubivijih gradova na svijetu te turističkim zajednicama Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije. Program uključuje obilazak Zagreba i Parka prirode Medvednica, dvora Veliki Tabor, Muzeja „Staro selo“ Kumrovec, Muzeja krapinskih neandertalaca, Starog grada u Varaždinu, dvorca Trakošćan te Nacionalnog parka Plitvička jezera.

„U Hrvatskoj turističkoj zajednici nastavljamo provoditi projekte poput ovoga jer nam je cilj što većem broju potencijalnih mladih turista približiti hrvatske destinacije i hrvatsku turističku ponudu. Ciljano smo odabrali instagramere s tržišta Velike Britanije i Njemačke, a prve povratne reakcije influensera su vrlo pozitivne. Oduševljeni su raznolikošću hrvatskog kontinenta te sam siguran kako će sa svojim brojnim fanovima podijeliti samo pozitivna iskustva i preporuke“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, dodavši kako se u sklopu ovog projekta promovira kulturno-povijesna baština te eno-gastronomija.

Foto: Promo

Među influenserima su Mike Will i Luke Clark iz Velike Britanije kojima ovo nije prvi posjet Hrvatskoj. S ovog tržišta dolaze i Kennan Lam, koji se bavi izradom foto i video materijala posvećenih putovanjima, a koje objavljuje na svojoj web stranici te Ella Parsonss, koja se uz objave posvećene putovanjima bavi i modom. Među influenserima je i Julian Herbrig iz Njemačke, ljubitelj fotografije i putovanja koji na društvenoj mreži Instagram broji više od 70.000 fanova.

„Iako mi ovo nije prvi posjet Hrvatskoj jer sam boravio na vašoj prekrasnoj obali, prvi se put nalazim u obilasku kontinentalnog dijela zemlje. Mogu reći da me ovaj dio oduševio jer pokazuje koliko je prirodno okruženje kod vas raznoliko, bogato, ali i očuvano. Imate i vrhunsku eno-gastronomsku ponudu, bogatu kulturno povijesnu baštinu i ono što je za nas fotografe najvažnije, puno atraktivnih lokaliteta za kreiranje vrhunskih fotografija“, poručio je Herbrig.

Foto: Promo

S njime se složio i Mike Will kojem je ovo treći posjet Hrvatskoj, ali prvi po zimi. „Hrvatska je itekako lijepa i po zimi! Iznenađen sam vašim dvorcima, nacionalnim parkovima i brojnim drugim lokalitetima koji jednostavno ostavljaju bez daha. Zaprimam puno upita svojih fanova koji me traže savjete i preporuke za Hrvatsku, a jedan par je već odabrao vašu zemlju za medeni mjesec“, zaključio je Will.