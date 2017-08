Kći šokirala majku onim što je stavila na pranje u perilicu posuđa

Malo je reći da je ostala u šoku jedna majka kada je otvorila perilicu kako bi pospremala oprano posuđe, a u njoj je uz posuđe pronašla i igračku za seks.

Uzrujana majka odmah je pozvala svoju kćer da joj objasni što seksi igračka radi u perilici posuđa.

Awkward from funny

No, onda je uslijedio još veći šok kada joj je kći objasnila o čemu se radi. A objašnjenje je bilo potpuno nevino zbog čega se majka odmah posramila.

Kćer je, naime, u perilicu stavila običnu bocu za vodu s poklopcem koja se, zbog visoke temperature u perilicu jednostavno otopila i poprimila neobičan oblik zbog kojega je majka i pomislila da se radi o nečemu drugome.

– Moja mama je pronašla ovo u perilici posuđa. Dala mi je to zamotano u ručnik i pitala me što to stavljam u perilicu. To je boca. Smanjila se. Mama je stalno pričala koliko se neugodno osjećala taj dan – napisala je kćer koja je fotografiju otopljene boce objavila na Redditu gdje je izazvala pravo oduševljenje.

Kasnije je otkriveno kako se to nije prvi puta dogodilo. Na Redditu su već objavljene fotografije sličnih boca koje su i druge, ne samo ovu majku, podsjetile na igračke za seks.