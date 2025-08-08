PBZ grupa donirala 27.000 eura Centru za pružanje usluga u zajednici Mir

PBZ grupa, dio Intesa Sanpaolo Grupe, u sklopu svog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem donirala je 27.000,00 eura Centru za pružanje usluga u zajednici Mir. To je 98. donacija PBZ grupe u sklopu ovog projekta, a donirana sredstva Centar je iskoristio za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta i vanjskog vježbališta. Donacija je realizirana u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dugogodišnjim partnerom PBZ grupe na ovom humanitarnom projektu, te je ona dio pomaganja projektu Ministarstva pod nazivom „Za bolji život djece u domovima socijale skrbi“.

Foto: PBZ grupa

„U PBZ grupi posvećeni smo društveno odgovornom poslovanju, promišljajući načine kako da kroz svoje svakodnevno djelovanje pomognemo široj zajednici, osobito osjetljivim skupinama. Izraz takve usmjerenosti je i naš projekt „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartica sa srcem. Putem ovog projekta pomažemo zajednici donirajući za svaku transakciju napravljenu Visa karticom sa srcem po 10 centi projektima za pomoć djeci i mladima, bez troška za korisnike kartice. Zato me veseli da smo danas u Kaštel Novom, u Centru Mir koji svakodnevno brine i pruža usluge mnogobrojnoj djeci s teškoćama u razvoju iz naše zajednice. Nadam se da će dječje igralište i vanjsko vježbalište pomoći u njihovom razvoju i uljepšati njihovu igru“, izjavila je Maja Taslak, direktorica regije, Poslovi sa stanovništvom, Privredna banka Zagreb.

Foto: PBZ grupa

Centar za pružanje usluga u zajednici Mir, Kaštel Novi javna je ustanova socijalne skrbi koja djeluje od 1997. godine te pruža usluge djeci s poteškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Kroz programe rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške, dnevnih boravaka, organiziranog stanovanja, smještaja i pomoći u kući, usluge Centra koristi oko 300 korisnika.

„Izuzetno smo sretni što ćemo zahvaljujući donaciji PBZ grupe našim korisnicima uz već postojeće sadržaje biti u mogućnosti ponuditi i sadržaje na otvorenom putem kojih će se dodatno moći pozitivno djelovati na njihov senzomotorički razvoj i kvalitetu života. Ovim putem još jednom u ime svih naših korisnika od srca zahvaljujem PBZ grupi i svima koji su svojim djelovanjem doprinijeli realizaciji ovog projekta“, rekao je Boško Rozga, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Mir.

Foto: PBZ grupa