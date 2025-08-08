Naši Portali
Činim dobro svaki dan

PBZ grupa donirala 27.000 eura Centru za pružanje usluga u zajednici Mir

Foto: PBZ grupa
VL
Autor
Promo
08.08.2025.
u 13:30

Korisnici Centra u novu programsku godinu ući će s novim dječjim igralištem i vanjskim vježbalištem

PBZ grupa, dio Intesa Sanpaolo Grupe, u sklopu svog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem donirala je 27.000,00 eura Centru za pružanje usluga u zajednici Mir. To je 98. donacija PBZ grupe u sklopu ovog projekta, a donirana sredstva Centar je iskoristio za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta i vanjskog vježbališta. Donacija je realizirana u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dugogodišnjim partnerom PBZ grupe na ovom humanitarnom projektu, te je ona dio pomaganja projektu Ministarstva pod nazivom „Za bolji život djece u domovima socijale skrbi“. 

Foto: PBZ grupa

„U PBZ grupi posvećeni smo društveno odgovornom poslovanju, promišljajući načine kako da kroz svoje svakodnevno djelovanje pomognemo široj zajednici, osobito osjetljivim skupinama. Izraz takve usmjerenosti je i naš projekt „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartica sa srcem. Putem ovog projekta pomažemo zajednici donirajući za svaku transakciju napravljenu Visa karticom sa srcem po 10 centi projektima za pomoć djeci i mladima, bez troška za korisnike kartice. Zato me veseli da smo danas u Kaštel Novom, u Centru Mir koji svakodnevno brine i pruža usluge mnogobrojnoj djeci s teškoćama u razvoju iz naše zajednice. Nadam se da će dječje igralište i vanjsko vježbalište pomoći u njihovom razvoju i uljepšati njihovu igru“, izjavila je Maja Taslak, direktorica regije, Poslovi sa stanovništvom, Privredna banka Zagreb. 

Foto: PBZ grupa

Centar za pružanje usluga u zajednici Mir, Kaštel Novi javna je ustanova socijalne skrbi koja djeluje od 1997. godine te pruža usluge djeci s poteškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Kroz programe rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške, dnevnih boravaka, organiziranog stanovanja, smještaja i pomoći u kući, usluge Centra koristi oko 300 korisnika.

„Izuzetno smo sretni što ćemo zahvaljujući donaciji PBZ grupe našim korisnicima uz već postojeće sadržaje biti u mogućnosti ponuditi i sadržaje na otvorenom putem kojih će se dodatno moći pozitivno djelovati na njihov senzomotorički razvoj i kvalitetu života. Ovim putem još jednom u ime svih naših korisnika od srca zahvaljujem PBZ grupi i svima koji su svojim djelovanjem doprinijeli realizaciji ovog projekta“, rekao je Boško Rozga, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Mir. 

Foto: PBZ grupa

Donacija Centru za rehabilitaciju Mir realizirana je u sklopu projekta društveno odgovornog poslovanja PBZ grupe, članice Intesa Sanpaolo Grupe, pod nazivom „Činim dobro svaki dan“. Ovaj projekt PBZ grupa kontinuirano provodi od 2008. godine pomažući putem njega nacionalne, dugoročne projekte za dobrobit djece i mladih te drugih osoba u potrebi Ministarstva zdravstva i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, izdvajajući za svaku transakciju napravljenu Visa karticom sa srcem po 10 centi, bez dodatnog troška za korisnike kartice. Do sada je za projekt „Činim dobro svaki dan“ PBZ grupa donirala više od 5 milijuna eura te realizirala 98 donacija, uključujući bolnice i domove socijalne skrbi diljem Hrvatske. Više informacija o postignućima projekta nalazi se na www.cinimdobro.hr.

