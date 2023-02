Pavliček: 'Zekanović je govorio da je Plenković hodajuća sotona, a sad je njegov najveći zagovornik'

Marijan Pavliček, saborski zastupnik i čelna osoba Hrvatskih suverenista, prije nekoliko dana bio je u Srbiji na poziv Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva i istaknuo kako mu je dužnost, kao članu Odbora za Hrvate izvan Hrvatske obilaziti hrvatske zajednice u svim europskim državama. Stoga u Srbiju planira ići ponovo. Dodaje da i prije bio u Srbiji, u obilasku hrvatske zajednice, te nije bilo većih problema. Problem se pojavio prije dva mjeseca, kada je išao k svojoj obitelji, i nisu ga pustili u Srbiju. Tada nije imao diplomatsku putovnicu, ali ju je nakon poziva kulturno-umjetničkog društva izvadio. Tada nije reagirao, ali zato jest sada kad se to dogodilo s diplomatskom putovnicom i dodaje kako mu je drago da je ministar vanjskih poslova Grlić-Radman reagirao po tom pitanju i poslao prosvjednu poruku srpskom kolegi.

Naglašava da Hrvatska i Srbija trebaju imati dobre odnose, jer su susjedne zemlje, bez obzira na to što se u nekim stvarima ne slažu te da nije isto biti Hrvat u Zagrebu, Hrvat u Vukovaru, a kamoli biti Hrvat u Republici Srbiji. "Ako želite riješiti probleme s nekim susjedom, onda s njim morate sjesti i razgovarati. Koliko god se ne slagali s njim. A mi imamo dosta problema koje moramo riješiti. Ja sam tada mogao imati tiskovnu konferenciju, i možda minirati dolazak samog Dačića u Hrvatsku, dobiti možda nekoliko medijskih natpisa, ali bi vjerovano napravio štetu, posebice Hrvatskoj zajednici u Vojvodini. Ipak mi je njihov prioritet iznad osobnih političkih bodova. Napravio bih moguću štetu, budućih odnosa sa Srbijom. a oni su Hrvatskoj bitni zbog rješavanja pitanja granica, moramo riješiti pitanje nestalih, a možemo riješiti i pitanje Hrvatske zajednice u Vojvodini. Hrvatska mora riješiti i pitanje ratne odštete logorašima srpskih koncentracijskih logora. To ne možemo riješiti bez razgovora", rekao je Pavliček u emisiji Nedjeljom u dva.

Osvrnuo se na temu uvođenja obaveznog vojnog roka i istaknuo da je hitniji problemi rješavanje nezadovoljstva nekih časnika u hrvatskom vojnom sustavu i potreba za većim ulaganjima u profesionalnu vojsku, ali dodaje da je pitanje uvođenja neke vrste temeljne obuke za mlade vrlo važno. Ponajprije zbog današnje situacije u svijetu i sigurnosti te smatra da se treba provesti šira rasprava o toj temi.

Osvrnuo se i na pitanje pomaganja Ukrajini. "Mi smo jasno dali do znanja da nećemo podržati obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Smatramo da je to dodatni sigurnosni rizik za hrvatsku državu. Smatramo da se time doslovno crtamo metu na čelo, jer ako imate na svom teritoriju vojsku, koja je trenutno u ratnom sukobu, tada vrlo lako možete postati potencijalna meta, one druge zaraćene strane", rekao je Pavliček. Kaže da kao saborski zastupnici polažu račune hrvatskom narodu, ali da teza premijera Andreja Plenkovića kako su Suverenisti rusofili nije točna. "Hrvatska je pokazala da je prijatelj Ukrajine samim time što smo prihvatili izbjeglice, ali i dosta drugih načina", rekao je i dodaje kako je država trebala prihvatiti i više njih.

Komentirao je i bivšeg člana Suverenista Hrvoja Zekanovića. "Tek je sada pokazao svoje pravo lice. Čovjek koji je nama na desetke puta rekao da je Andrej Plenković hodajuća sotona, a danas je najveći zagovornik Andreja Plenkovića. Mislim da je to sasvim dovoljno", kaže Pavliček i dodaje da Zekanović od Sabora radi cirkus sa svojim ponašanjem. Naglašava da upravo zbog takvog ponašanja veliki dio hrvatskih građana ne voli političare i smatraju da političari služe sami sebi.

>> VIDEO: Banožić: Na pad broja ročnika utjecala ruska agresija na Ukrajinu