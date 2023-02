Pavliček: Laki je malo nervozan jer se steže obruč oko njegovih najbližih suradnika

Najkraće rečeno, Laki je malo nervozan. Očigledno se steže obruč oko premijerovih najbližih suradnika. Ovo je toliko šuplja priča koju on i njegovi suradnici žele prodati hrvatskoj javnosti, a kao iz aviona je jasno da se radi o trgovini utjecajem, o upošljavanju preko veze u državnoj firmi, u ovom slučaju Hrvatskim šumama, da u tu šuplju priču više ni djeca u vrtiću ne bi povjerovala. To jest stvarna tema i stvarni problem ove države. Premijer Andrej Plenković je smijenio 22 ministra, kao nijedan premijer u Europskoj uniji u posljednjih šest godina, i to ih je smijenio upravo zbog sumnje u korupciju ili same korupcije. Očigledno je da je cjelokupna vrhuška HDZ jedna čisto interesna skupina koja funkcionira na način da je jedino bitno da imate člansku iskaznicu HDZ-a i da ona otvara sva vrata. Jer ta članska iskaznica HDZ-a rješava zaposlenje, poticaje, stambeno zbrinjavanje, ona rješava sve i ona je u ovoj državi jača je i od Vise i Mastercarda zajedno - kazao je danas novinarima u Saboru čelnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček osvrćući se na jučerašnju konferenciju za medije premijera Andreja Plenkovića.

- Oni moraju shvatiti da Hrvatske šume, Hrvatske vode, Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste i Hrvatska pošta nisu privatna prćija HDZ-ove vrhuške. To su državne tvrtke i nisu ih naslijedili od svog ćaće i svog djeda da se mogu tako ponašati i na taj način upošljavati ljude. Ovo samo pokazuje koliko je politički vrh koruptivan i odgovornost moraju snositi svi akteri, ali i glavna državna odvjetnica jer DORH očigledno još uvijek nije pokrenuo nikakve istražne radnje. Fenomenalno je da najprije nešto mora biti objavljeno u medijima, a nakon toga će se možda DORH aktivirati, što je nepojmljivo u normalnim, uređenim, pravnim i demokratskim društvima - ustvrdio je Pavliček.

>> VIDEO Rastu primanja za pola milijuna umirovljenika: Kome sve stižu dodatne povišice