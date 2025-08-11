Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
Kinološki trijumf

Pas iz Hrvatske srušio svjetsku konkurenciju: Dva naša psa u finalu izložbe, jedan – prvak svijeta!

Foto: privatni album/24sata
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
11.08.2025.
u 15:32

Titulu najljepšeg psa svijeta ponijela je ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, uzgojena i u vlasništvu Ive Raič.

Na najvećoj svjetskoj izložbi pasa, koja se ovih dana održava u Helsinkiju, po prvi put u povijesti pobijedio je pas hrvatskog uzgoja i vlasništva – povijesni trenutak za hrvatsku kinologiju. U velikom finalu, gdje se među deset najboljih pasa biralo onog najljepšeg, čak su se dva psa iz Hrvatske uspjela plasirati, piše 24sata.

Titulu najljepšeg psa svijeta ponijela je ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, uzgojena i u vlasništvu Ive Raić. Pod svojim punim imenom Black Majesty Some Say, Meghan je ušla u finale kao pobjednica šeste FCI skupine koja obuhvaća goniče, nadmašivši konkurenciju od čak 15.720 pasa iz cijelog svijeta.

U finalu se našla i patuljasta šnaucerka Liza, uzgojena od strane Ante Lučina, a u vlasništvu Lučina i Javiera M. Gonzalesa. Liza je predstavljala drugu FCI skupinu, u kojoj su pinčeri, šnauceri i molosi, i također je ostvarila izvanredan uspjeh.

Ova pobjeda dolazi kao vrhunac niza međunarodnih uspjeha hrvatskih pasa i uzgajivača – od dalmatinera Dudua, koji je bio proglašen najljepšim psom Europe, do čuvene ženke lagotto romagnolo Orce, pobjednice prestižnog Cruftsa. Sada je i Meghan zasluženo stala na svjetski tron, ostavivši snažan pečat na globalnoj kinološkoj sceni.

Ključne riječi
kinologija izložba pasa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još