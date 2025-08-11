Pas iz Hrvatske srušio svjetsku konkurenciju: Dva naša psa u finalu izložbe, jedan – prvak svijeta!

Na najvećoj svjetskoj izložbi pasa, koja se ovih dana održava u Helsinkiju, po prvi put u povijesti pobijedio je pas hrvatskog uzgoja i vlasništva – povijesni trenutak za hrvatsku kinologiju. U velikom finalu, gdje se među deset najboljih pasa biralo onog najljepšeg, čak su se dva psa iz Hrvatske uspjela plasirati, piše 24sata.

Titulu najljepšeg psa svijeta ponijela je ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, uzgojena i u vlasništvu Ive Raić. Pod svojim punim imenom Black Majesty Some Say, Meghan je ušla u finale kao pobjednica šeste FCI skupine koja obuhvaća goniče, nadmašivši konkurenciju od čak 15.720 pasa iz cijelog svijeta.

U finalu se našla i patuljasta šnaucerka Liza, uzgojena od strane Ante Lučina, a u vlasništvu Lučina i Javiera M. Gonzalesa. Liza je predstavljala drugu FCI skupinu, u kojoj su pinčeri, šnauceri i molosi, i također je ostvarila izvanredan uspjeh.

Ova pobjeda dolazi kao vrhunac niza međunarodnih uspjeha hrvatskih pasa i uzgajivača – od dalmatinera Dudua, koji je bio proglašen najljepšim psom Europe, do čuvene ženke lagotto romagnolo Orce, pobjednice prestižnog Cruftsa. Sada je i Meghan zasluženo stala na svjetski tron, ostavivši snažan pečat na globalnoj kinološkoj sceni.