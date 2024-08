Par se odlučio na strastvenu 'akciju' u Range Roveru, nekoliko sati kasnije postali su glavna vijest u Americi

U ranim jutarnjim satima srijede jedan par iz Philadelphije doživio je nesvakidašnju nezgodu kada je njihov Range Rover završio u rijeci Schuylkill dok su se nalazili na stražnjem sjedalu vozila. Incident se dogodio oko 4:15 ujutro u Fairmount Parku, blizu mosta Strawberry Mansion, otprilike tri kilometra od Gradske vijećnice.

Prema policijskim izvješćima, par je bio "u akciji" kada je jedan od njih slučajno udario u mjenjač automobila, zbog čega se SUV počeo kotrljati prema rubu. Vozilo je ubrzo nakon toga palo preko ruba i potonulo u vodu. Srećom, par je uspio iskočiti iz automobila prije nego što je potpuno potonuo, javlja New York Post.

HAPPENING NOW: Crews pull a Range Rover from the Schuylkill River. Police tell me a couple was being intimate inside the car early this morning when they accidentally shifted the car into drive, causing it to roll into the river. @phl17 pic.twitter.com/Kh6YDyYiZ8