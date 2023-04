Emotivan trenutak: Papa zagrlio uplakanu majku čija je kćerkica tijekom noći umrla u bolnici

Papa Franjo u subotu je napustio rimsku bolnicu Gemelli, gdje je liječen od bronhitisa i vratio se u Vatikan te je, želeći ublažiti ozbiljnost svoje bolesti okupljenima kazao: "Znate, još sam živ". Papa (86) je u srijedu prevezen u rimsku bolnicu Gemelli nakon što se žalio na poteškoće s disanjem, no njegov je organizam brzo reagirao na infuziju antibiotika, rekao je njegov liječnički tim.

Nastojeći pokazati da se u potpunosti oporavio, Franjo je izašao iz automobila prije nego što je napustio bolnički krug, koristeći pritom štap koji mu pomaže pri hodanju. Pozdravio je okupljene i kratko porazgovarao s novinarima koji su ga čekali pred bolnicom, potvrdivši da će predvoditi bogoslužje Cvjetnice na Trgu svetoga Petra te održati i svoje uobičajeno tjedno obraćanje vjernicima.

Nedjeljnom misom započinje tjedan uskrsnih obreda, a Vatikan je naknadno izvijestio da će papa sudjelovati u njima uz pomoć i podršku kardinala. Prije nego što se ponovno ukrcao u automobil, Franjo je zagrlio uplakanu majku čija je kćerkica tijekom noći umrla u bolnici, a zatim se pomolio s oba roditelja. Potpisao se i na gips dječaka sa slomljenom rukom te mu mahnuo kroz prozor automobila dok su ga vozili izvan bolničkog kruga.

Na pitanje novinara je li ga bilo strah za vrijeme boravka u bolnici, Papa je rekao: "Ne, strah ne." "U bolnici ima puno junaštva i puno nježnosti prema pacijentima. Znate kakvi su bolesni ljudi, mi smo ćudljivi. S bolešću dolazi i ćudljivost. Treba biti strpljiv", rekao je pohvalivši rad svih radnika bolnice Gemelli. "Posjetio sam dječji odjel bolnice i uvjerio se s kakvom se nježnošću brinu o djeci", rekao je. "Sad ću morati spavati četiri dana", kazao je u šali nakon što je odgovorio na ni raznih pitanja.

I thank everyone for their closeness and prayer. I entrust the sick to Mary, especially the youngest, like those I met in the oncology ward at Gemelli. Let us pray for those who suffer the loss of dear ones and for those who work in hospitals. It takes courage. I admire them. pic.twitter.com/WBUBDEmzdW