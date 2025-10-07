Papa Lav XIV. otkrio tajnu hrvatskog utjecaja na svijet: ‘Kvasac mira’ u svijetu

Dugu hrvatsku povijest i kulturu oblikovale su kršćanske vrijednosti, zbog čega će Hrvati biti "kvasac mira" u svijetu ako ih i dalje promiču i prenose na mlađe generacije, poručio je u utorak papa Lav XIV. tisućama hrvatskih vjernika koji su se pred njim okupili u Vatikanu. „Vjera raste i jača onda kada se dijeli, stoga prenesite svojoj djeci kršćanske vrijednosti koje su oblikovale vašu dugu povijest i kulturu“, pozvao je papa Hrvate.

„Na taj način nastavit ćete biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu rastrganom nasiljem i ratovima koje vi također poznajete iz vaše povijesti“. Hrvati katoličke vjeroispovijesti iz domovine, Bosne i Hercegovine i drugih dijelova svijeta okupili su se u Vatikanu povodom jubilejskog hrvatskog nacionalnog hodočašća u Rim koje traje od 5. do 12. listopada. „Dobro mi je poznato da se mnogi od vas nalaze na različitim krajevima svijeta, udaljeni daleko od domovine zbog posla, studija i drugih potreba, ali gdje god da se nalazite ostanite povezani s kršćanskim korijenima“, poručuje.

Papa je poželio dobrodošlicu Hrvatima kojih se desetak tisuća okupilo na Trgu sv. Petra u Vatikanu i poručio im da je svjestan da je hrvatski narod „tijekom stoljeća ostao čvrst i u zajedništvu s crkvom", zahvaljujući tome što "korijeni vaše vjere nisu ostali nepomični u prošlosti nego nastavljaju donositi plodove i danas", ocijenio je. Svakih 25 godina Katolička Crkva obilježava jubilejsku godinu, koja je „uvijek vezana uz oprost grijeha, povjerenje i pokoru“, objasnio je fra Tomislav Glavnik, ravnatelj Hrvatskog Caritasa. Ovogodišnji je jubilej vezan uz geslo „nada ne razočarava“ zbog čega je na 1,4 milijarde pripadnika te Crkve diljem svijeta pozvano da budu „hodočasnici nade.“

Ovaj su tjedan hodočasnici Hrvati, ali „vjernost se živi u konkretnosti svakodnevnoga života“, podsjetio je Lav XIV. okupljene pred Berninijevim kolonadama, ali i „sav hrvatski narod, kojem od srca udjeljujem apostolski blagoslov, znak papine bliskosti i pažnju prema svakom od vas“. Prvi je ovo jubilej u više od tri stoljeća koji je proglasio jedan papa, a provodi drugi, rekao je Glavnik, misleći na papu Franju koji je jubilej započeo na Badnjak prošle godine ali je umro u travnju.

Papa Lav XIV. uglavnom je sljedbenik nauka pape Franje. U mandatu koji je preuzeo 18. svibnja, novi papa, prvi Amerikanac na toj poziciji, kritizira pohlepu kapitalizma, zalaže se za siromašne i one u nepovoljnoj situaciji, kao što su migranti ili oni na područjima pogođenima ratom, čak i ako pritom proturječi predsjedniku Sjedinjenih Država.

Čvrsto stoji uz palestinski narod, premda oklijeva nazvati stanje u Pojasu Gaze genocidom. Više je puta ponudio Vatikan kao mjesto mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije. Izjavio je i da klimatske promjene pustoše zemlju. Obraćanje Svetog Oca Hrvatima uživo je slušala ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u funkciji predsjednice Komisije za vjerske zajednice RH i izaslanice hrvatske vlade. Nakon obraćanja pape misu u Vatikanu na hrvatskom predvodi zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša.