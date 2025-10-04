Papa Lav objavit će prvi dokument svojeg mandata 'Dilexi te': Cure detalji o tome koji će mu biti prioriteti

Papa Lav objavit će prvi dokument svojeg mandata 9. listopada, priopćio je Vatikan u subotu, s tekstom koji će vjerojatno ponuditi naznake o prioritetima novog pape za Katoličku crkvu od 1,4 milijarde članova. Dokument, poznat kao apostolska pobudnica, nosit će naziv "Dilexi te" (Volio te), a Papa ga je formalno potpisao u subotu prije objave, priopćio je Vatikan.

Nekoliko vatikanskih dužnosnika reklo je Reutersu posljednjih tjedana da će se Papin tekst prvenstveno usredotočiti na potrebe siromašnih u svijetu. Vatikan u subotu nije objavio detalje o dokumentu, ali naslov sugerira da Lav želi signalizirati kontinuitet s pokojnim papom Franjom, čiji je posljednji veliki dokument, enciklika, objavljen u listopadu 2024. pod nazivom "Dilexit nos" (Volio nas je). Lava, prvog američkog papu, izabrali su za Franjina nasljednika svjetski kardinali 8. svibnja. Lav je formalno potpisao tekst u subotu, na katolički blagdan koji slavi svetog Franju Asiškog, talijanskog sveca iz 13. stoljeća poznatog po svom zavjetu siromaštva i bliskosti s prirodom.

Papa Franjo, prvi papa koji je uzeo ime tog sveca, izbjegavao je mnoga obilježja papinstva. Priređivao je obroke za rimske beskućnike i često je kritizirao globalni tržišni sustav zbog toga što se ne brine za najranjivije ljude u društvu.

Franjina posljednja enciklika, "Dilexit nos", zauzela je drugačiji pristup od mnogih njegovih drugih spisa, uglavnom se suzdržavajući od razgovora o političkim pitanjima i usredotočujući se na duhovne teme.

U tom tekstu, Franjo je pozvao katolike širom svijeta da napuste "ludu potragu" za novcem i umjesto toga se posvete svojoj vjeri.