Pao komad žbuke sa stropa škole, komadić pogodio učenika koji nije ozlijeđen

U Prvoj osnovnoj školi Varaždin pao je komad žbuke s dijela stropa. Komadić žbuke je pogodio učenika koji nije ozlijeđen, rekla je ravnateljica Karmen Hans Jalšovec. Dogodilo se to danas, u srijedu, u dijelu zgrade koji je nadograđen za jednosmjensku nastavu prije 12 godina. Učenik se nalazio u hodniku, u blizini mjesta na kojem se odlomila žbuka. U školu je odmah pozvan roditelj.

- Nije bilo potrebe za obavještavanjem Hitne pomoći ili policije, a stručne službe i psiholog obavili su razgovor s učenicima o nesretnom događaju - kažu u Gradu Varaždinu.

Redovnim pregledom i održavanjem škole nisu uočena nikakva vidljiva oštećenja, a ni pojava vlage radi kojih bi bila potrebna sanacija stropa, dodaju u Gradu. Ravnateljica je pozvala stručne službe i vanjsku službu održavanja, pa je prostor stavljen pod nadzor i ograđen, bit će pregledani i svi stropovi u tom dijelu škole, a po potrebi obavit će se, vele i sanacija kako se nešto slično ne bi ponovilo.

Bit će pregledan i projekt kako bi se utvrdilo je li kod izvođenja radova došlo do nepravilnosti koje su dovele do pada. U Prvoj osnovnoj školi Varaždin tijekom ljeta sanirani su i oličeni hodnici u dijelovima na kojima je zbog vlage već ranije došlo do otpadanja žbuke sa zida.

- Iako su neke nepredvidive situacije poput ove uvijek moguće, potrebno je sve učiniti da se ovakvi događaji spriječe - kažu u Gradu.

