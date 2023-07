Pao je WhatsApp: Korisnici prijavljivali probleme, nije bilo moguće slati poruke

Veći broj korisnika u večernjim satima prijavilo je probleme s platfomom za razmjenjivanje poruka WhatsApp. Stranica za praćenje pada aplikacija Downdetector zabilježila je od 22 sati povećan broj prijavljenih problema sa slanjem poruka, no sve se ubrzo vratilo u normalu.

Naime, samu aplikaciju bilo je moguće otvoriti te pregledavati posljednje poruke, no slanje novih poruka na manje od sat vremena je bilo onemogućeno.

Brojni su odmah otišli na Twitter kako bi provjerili javljaju li se i ostalima isti problemi. - Upalio sam i ugasio wifi sedam puta, ali je zapravo samo pao Whatsapp - napisao je jedan korisnik. Ubrzo nakon što su korisnici počeli prijavljivati probleme, oglasili su se i iz tvrtke.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.