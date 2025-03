Pale dionice Hennessyja, Dom Perignona, Jamesona; EU proizvođači alkohola očajni: 'Vlade nas bacaju pod autobus!'

Prve reakcije stigle su nakon što je Donald Trump ''bacio bombu'' na Truth Socialu, najavljujući uvođenje carina na alkohol iz EU od nevjerojatnih 200 posto. Ovaj trgovinski rat SAD-a i EU, inače vjernih saveznika, zakuhao je nakon što je Trump prvi nametnuo carine, na što je EU odgovorila nametanjem carina od 50 posto na viski proizveden u SAD-u.

Dionice nekih europskih proizvođača alkohola su pale nakon što je Trump najavio carine od 200 posto, među kojima je i div LVMH - vlasnik Hennessy konjaka Dom Perignona - čije su dionice pale od oko 1,4 posto, prije djelomičnog oporavka. Dionice francuske grupe pića Pernod Ricard, koja posjeduje dvije kuće šampanjca i Jameson Irish Whisky, pale su za oko 3,4 posto. Div alkoholnih pića Diageo, koji također posjeduje Guinness, zabilježio je nešto skromniji pad od 0,5%.

Industrija alkoholnih pića već se jednom našla u klinču između Trumpa i europskih saveznika. U prvom Trumpovom mandatu SAD je nametnuo Europi carine na aluminij i čelik, zbog čega je EU uveo porez od 25 posto na američki viski. Ova je mjera dovela do pada američke prodaje alkoholnih pića u EU za 20% između 2018. i 2021., s 552 milijuna dolara na 440 milijuna, prema Vijeću za destilirana alkoholna pića SAD-a. Carina je ukinuta – i prodaja se vratila – nakon što su dvije strane postigle dogovor kojim su određene količine europskih metala izuzete od carina.

Europska komisija za trgovinu Olof Gill je dao izjave za medije nakon ove najave Trumpa, no nije otkrio više detalja. ''Nemamo novih komentara na izjavu predsjednika Trumpa. Ali možemo potvrditi da se povjerenik Šefčovič obratio svojim američkim kolegama odmah nakon najava, a pozivi su u pripremi'', kazao je glasnogovornik Gill.

Najnovijih reakcija na Trumpove najave, koje on smatra potrebnima jer je ''EU osnovana kako bi pljačkala SAD'', zasad nema, no europski proizvođači alkohola i kozmetike poručili su kako su u ovom trgovinskom ratu oni postali ''meta''. Udruga spiritsEurope i francuska kozmetička udruga FEBEA poručili su kako ih je Bruxelles stavio u liniju za odmazdu SAD-a, s obzirom na to da su oni ti koji najviše trguju s Washingtonom.

- Postoji ogroman rizik da će nas zadesiti mjere odmazde koje nismo tražili - rekao je glavni tajnik FEBEA-e Emmanuel Guichard. Izvoz europskih alkoholnih pića u SAD iznosio je 2,9 milijardi eura u 2024. godini, navodi spiritsEurope.

- Naša vlastita vlada nas baca pod autobus - kaže jedan od izvršnih direkora velikog europskog proizvođača alkoholnih pića.

>> VIDEO VIDEO Pogledajte kakve je čarape obukao Vance, Trump ih odmah prokomentirao: 'Obožavam ih!'