Ovog vikenda pripremite se na pravo prženje, ali to je tek sjena paklenih vrućina koje nas čekaju na ljeto

Ljeto nam dolazi s visokim temperaturama i sunčanim danima, a prema trenutnim prognozama, predstojeći tjedni donose i vrlo tople uvjete diljem Hrvatske.S obzirom na globalne klimatske promjene, ljeto bi moglo donijeti i nekoliko vrućih dana s temperaturama koje će prelaziti 30 °C. Iako će vrijeme biti povoljno za uživanje na plaži ili u prirodi, važno je pripaziti na visoke temperature, osobito u najtoplijem dijelu dana. Prema najnovijoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, vikend nama donosi sunčano i vruće vrijeme diljem Hrvatske.

Danas nas očekuje sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Na Jadranu će puhati umjerena, a lokalno i jaka bura, dok će poslijepodne vjetar na Jadranu biti jugozapadni i sjeverozapadni. U većem dijelu zemlje vjetar će biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 28 i 33 °C, što će stvoriti dobre uvjete za boravak na otvorenom, no valja biti oprezan zbog visokih temperatura.

Sutra će također pretežno biti sunčano i većinom vruće, a u Gorskom kotaru poslijepodne može doći do umjerene naoblake. Vjetar će biti uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjerena bura, koja će poslijepodne biti zamijenjena jugozapadnim i sjeverozapadnim vjetrom. Jutarnja temperatura bit će od 13 do 18 °C na kopnu, dok će na obali i otocima biti između 18 i 23 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 29 do 33 °C, čime će se nastaviti vrućine.

Upravo će do kraja ovog tjedna, ali i tijekom cijelog ljeta Europom dominirati tzv. Omega blocking uz visinski greben koji blokira dotok hladnijeg zraka i sprječava promjenu vremena. To znači dugotrajniji i intenzivniji toplinski val – scenarij koji bi mogao potrajati i tijekom druge polovice lipnja.Za razvoj ovog vremenskog obrasca zaslužan je fenomen poznat kao toplinska kupola, koja se već razvija iznad zapadne i središnje Europe. No, što to zapravo znači i hoće li se ovakvo stanje osjetiti i kod nas?

Ovog vikenda pripremite se na pravo prženje, ali to je tek sjena paklenih vrućina koje nas čekaju na ljeto

Odgovor smo potražili od Državnog hidrometeorološkog zavoda: - Fenomen popularno nazvan toplinska kupola (engl. heat dome) nastaje kada se anticiklona, unutar koje se prizemno nalazi vruć zrak, dugotrajno zadržava nad određenim područjem. Istovremeno je u visini prisutan tzv. Omega blocking, odnosno termobarički greben koji oblikuje grčko slovo Ω (omega) i karakterizira ga dugotrajnost – pojašnjavaju iz DHMZ-a.

Unutar toplinske kupole, zrak se pod utjecajem visokog tlaka spušta prema tlu i dodatno zagrijava, što sprječava razvoj oblaka i oborina. Rezultat je vedro nebo, mnogo sunčanih sati i iznimno visoke temperature. - Važno je naglasiti da nije svaki toplinski val posljedica toplinske kupole. Kada je toplinski val uzrokovan njom, on traje dulje, izraženiji je i praćen ekstremnim temperaturama – dodaju iz DHMZ-a.

VIDEO Tajna mjesta 11A: Kako je jedini preživjeli u padu aviona u Indiji uspio pobjeći