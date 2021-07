Pogledajte slike i snimke Pelješkog mosta nekoliko sati prije postavljanja posljednjeg segmenta

Podizanjem zadnjeg segmenta čelične rasponske konstrukcije Pelješki most bit će večeras potpuno spojen od Komarne do Brijeste, čime će nakon više od 300 godina konačno biti spojen teritorij Republike Hrvatske. Pelješki most najveći i najvažniji hrvatski infrastrukturni projekt koji je većinski financiran sredstvima EU fondova. Najavljeno je da će biti promet biti pušten od lipnja iduće godine.

Donosimo povijesne slike i snimke Pelješkog mosta netom prije spajanja.

FOTO Pogled na posljednji segment konstrukcije Pelješkog mosta koji će uskoro biti spojen

VIDEO Finalne pripreme za spajanje Pelješkog mosta

>> VIDEO Pelješki most kroz fotografije od početka do kraja