'Ovo što Trump ovdje radi, a razni Orbáni po Europi, miriše na fašizam'

Poznati hrvatski redatelj, profesor i pisac Rajko Grlić u Americi svjedoči masovnim prosvjedima čiji je okidač bilo policijsko ubojstvo crnca Georgea Floyda koji su više nego ikada dosad ogoljeli socijalni, povijesni i politički kontekst čiji elementi nisu svojstveni samo toj državi.

Ovo nisu jedini prosvjedi i nemiru u SAD-u, ali su najveći. Nasilje, a pod tim mislim i na policijsko nasilje prema crncima, na žalost, nije novost, ali je postalo vidljivije, još od snimke premlaćivanja Rodneya Kinga početkom 1990-ih godina prošlog stoljeća. Što se ovoga puta poklopilo, što je stvorilo “savršenu oluju” da su se nemiri i nasilje proširili državom?

Rasizam ovdje ima duboke i stoljećima stare korijene. Dovoljno je samo malo pročeprkati po rani pa da ta, nikada zakrpana nesreća, ponovno erumpira. Pratim tu priču otkad su bijeli policajci pretukli crnca Rodneya Kinga, što je izazvalo paljevine i pljačke istočnog Los Angelosa. Bio sam tada tamo i u oči gledao taj bijes i tu nesreću.

Tada je, kao i danas u slučaju Georgea Floyda, videozapis odigrao ulogu okidača. Između ta dva slučaja postoji na stotine takvih videa, a istovremeno su se dogodile tisuće i tisuće slučajeva policijskih brutalnosti i umorstva koje kamere i telefoni nisu zabilježili. Teško je biti crnac u ovoj zemlji. Vrlo je često to opasno za život. Zvuči pretjerano, ali vjerujte mi, nije. Dok ovo pišem, u mojem se gradiću održavaju masovne demonstracije na čijem čelu dvije djevojke nose parolu: “If a mask makes it hard to breathe, imagine being black” (Ako vam maska otežava disanje, zamislite kako je crncima). Kada na čelo države s takvom ranom dođe čovjek koji je čisti rasist, populist koji igra isključivo na bijeli rasizam kao svoju osnovnu političku bazu, onda to jednoga dana, a to je upravo sada, mora doći na naplatu.

Doktori su izračunali da bi, da je tjedan dana prije objavio obveznu “samoizolaciju”, spasio živote trećine umrlih od koronavirusa. A znao je i bio obaviješten o opasnosti koju donosi virus puna dva mjeseca prije. Znači da je svojom nebrigom otjerao u smrt, i dalje tjera, golem broj Amerikanaca. Izborne su ankete odjednom pokazale da Amerika to vidi i san o reizboru je uzdrman. Čim se pojavila snimka Georgea Floyda, dolio je ulje na vatru, ponovio nekoliko rasističkih fraza i nešto što bi vjerojatno završilo kao lokalna nesreća pretvorio u opću pobunu koja se razlila po Americi. Trebalo mu je nešto što bi skrenulo pozornost s fijaska s koronom i gubljena glasova starijih bijelaca pa je zajahao, ovoga puta čini mi se, krivog konja.

Što u SAD-u predstavlja policija? Kad vidite policajca, osjećate li se sigurno ili ugroženo? I koliko se iskustvo i doživljaj “snaga reda i mira” razlikuje prema etničkim i rasnim grupama?

Prema svim statistikama, policija tretira crnce puno gore od bijelaca. Nesrazmjerno su ubijani, mučeni, zatvarani. Tu su brojke okrutne. Pod Trumpom i sucima koje je postavio osjećaju se sigurno. Vrlo rijetko odgovaraju za svoja nedjela. Da su u Minneapolisu odmah uhitili svu četvoricu policajaca koji su aktivno sudjelovali u ubojstvu vjerojatno bi demonstracije bile puno manje. Ta blagost prema sudionicima ubojstva prelila je i onako punu času frustracija. Prvo dugotrajna izolacija od korone i sto tisuća mrtvih, s neproporcionalno puno više crnaca jer imaju slabiju zdravstvenu zaštitu, zatim gubljenje 40 milijuna radnih mjesta širom Amerike, većinom onih niže plaćenih kojima su ti ljudi, a to su opet većinom crnci, ionako jedva sklapali kraj s krajem, i na kraju još jedno okrutno umorstvo bijelih policajaca u kome je potpuno besmisleno izgubljen još jedan crnački život.

No na ove demonstracije nije izašlo samo crnačko stanovništvo. Izašli su manje više svi i to u cijeloj Americi. “I crni i bijeli i žuti vragovi!”, što bi rekao Tuđman. Izašli su ljudi, uglavnom mladi, koji vide da brod tone, a da kapetanskom mjestu sjedi bolesni egomanijak.

Koliko se u američkom školskom sustavu govori i uči o dijelu povijesti vezanom za ropstvo? Je li crnačka povijest dio američke povijesti ili je rezervirana samo za veljaču i Black History Month?

Svaka savezna država ima svoj školski kurikul. Za Ohio i New York, po kćeri i unuci, znam da o tome uče vrlo detaljno. Za južne države ne znam.

Prije desetak dana zabilježen je incident u Central Parku u New Yorku kad je bjelkinja koju je crnac koji je promatrao ptice upozorio da ne smije voditi psa bez povodca, reagirala tako da mu je zaprijetila da će nazvati policiju i reći da “nju, bjelkinju napada crnac”, što i jest učinila. Koliko je taj incident simboličan i što iz njega iščitavate?

Nekima su za sve krivi crnci, nekima Srbi ili Japanci, trećima Židovi. Važno je imati krivca, gajiti opsesiju da netko ugrožava tvoj život, da je kriv za sve tvoje promašaje. To je imaginarni svijet svakoga gubitnika.

Amerika je imala prvog crnog predsjednika, Baracka Obamu. Je li se položaj crnaca promijenio? Sada je na vlasti Donald Trump – kako je njegov mandat i njegovo ponašanje – koje više nego očito dijeli Ameriku – utjecalo na status crnaca i drugih manjina?

Trump je rasist, klaun opsjednut Obamom. Obama je bio izuzetno civiliziran predsjednik koji je napravio puno za Ameriku, na žalost ne toliko za ostatak svijeta.

Je li uopće moguća Amerika bez rasnih tenzija?

Ne znam. To je duboka rana. Dok nju, barem donekle ne riješe, a to prije svega znači na izborima skinuti Trumpa, nema puno nade. Ali to nije samo problem Amerike. Pogledajte brojke vezane za koronu. Među državama koje trenutačno imaju najveći broj oboljelih i zaraženih dominiraju velike zemlje s populistima na čelu: SAD, Brazil, Velika Britanija, Rusija…

Svaki populizam, nacionalizam ili izolacionizam na kraju rađa fašizam. Tu nema iznimke. Ovo što Trump ovdje radi, a razni Orbáni po Europi, počinje opasno mirisati upravo na to. U tom duhu zajedničkog potonuća u prošlost Hrvatska je upravo odobrila javnu upotrebu fašističkog pozdrava.

Kako vidite prosvjede koji su se krajem prošlog i početkom ovog tjedna organizirali u Europi?

Kao podršku zdravom razumu i vjeri u neko bolje sutra. Što stara mudrost kaže – nije suština u cilju, nego u putu do njega.