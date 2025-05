Ovo je pet luksuza koje si Europa više ne može priuštiti

NA SLUŽBENOM PROFILU

Bijela kuća opet se zaigrala s AI-jem, objavili Trumpa kao jedi ratnika, ima mišiće, mač, a iza njega dva orla

Povod objave je "Star Wars dan" jer u engleskom jeziku se može iskoristiti igra riječima “May the 4th be with you”, odnosno “May the Force be with you” (“Neka sila bude s tobom”), 4. svibnja