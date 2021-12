Ovi mladi stabilan život traže u Irskoj: 'Najgore je ostaviti roditelje radi boljeg života'

Priliku za stabilan život i sigurni posao četvero 23-godišnjaka odlučilo je potražiti u Irskoj. Spakirali su kovčege, pozdravili obitelj i krenuli put pod noge.

- Najgore je ostaviti roditelje radi boljeg života, o financijama nećemo ni pričati, ja radim već dugo, a hotel u kojem trenutno radim zovu mala Hrvatska - ispričala je Klara svoje razloge za HRT.

Prije dvije i pol godine otišla je živjeti u Irsku, a u samo godinu dana napredovala je na svom poslu u hotelu čak dva puta.

- Trudim se svojim radom, sa svojim znanjem engleskog i sa samim činjenicama da sam se uvijek davala više nego ostatak ekipe. Radim u hotelu kao jedna od mladih menadžerica i super mi je, trenutno me šef upisao na fakultet. Sve on financira, tako da mi je to za moju bolju budućnost na kraju - ispričala je.

Prije dva mjeseca pridružili su joj se Andrea i Dino te Karla koja odlazi prvi put.

- Kao osoba koja radi zadnje tri godine i radim po više poslova, mislim da ako imate neki samostalan život, ako trebate plaćati rentu i sve i život, dosta je teško. Tako da odlazak van, bila to Irska, bila to Njemačka, mislim da jednostavno daje puno više opcija za sutra - objasnila je Klara, dok je Andrea kazala kako joj je ''dosadilo živjeti od sezone do sezone''.

- Sama ta nesigurnost - hoćeš li imati posao, u biti želja za osamostaljenje najviše od svega, što tu u Hrvatskoj nismo mogli i ne znam kad bi mogli - kazala je.

Dino radi kao barmen, a u Hrvatskoj se nije osjećao poštovano kao radnik.

- U Irskoj mi je prišao njihov šef, jer je vidio da sam završio za dizajnera i pitao me za neke ideje kako misle sada malo poboljšati hotel, dodati neke stvari, pitao me za moju ideju iako zna da sam barmen i da nisam radio u struci - kazao je, a roditelji nisu mogli sakriti suze.

- Nadam se da će biti bolje, da će se vratiti, jer ja im nisam mogao omogućiti bolji život, poručio je Boris.

