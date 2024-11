Ovi kvadrati prijeka su potreba, a postaju luksuz: Za taj novac može se kupiti stan u Slavoniji

"Ako je tisuću eura po kvadratu, puno je. Sigurno da je puno, ništa danas nije malo", ispričao je Rajko Petrović, koji je nedavno kupio garažno mjesto u Zagrebu. Za 15 kvadrata dao je 16.000 eura. Garaža od 13 kvadrata prodaje se za 35.000 i 38.000 eura, a 38 kvadrata za čak 60.000 eura, istražila je ekipa Dnevnika Nove TV. Za taj novac može se kupiti stan u Slavonskom Brodu ili stara kamena kuća u Istri, navode. Boro Vujović, vlasnik agencije za nekretnine kaže da su tri najvažnija pravila kad su nekretnine u pitanju: 'Lokacija, lokacija i lokacija. "Znamo da je Zagreb, i ne samo Zagreb, već i obala, zanimljiviji od drugih dijelova Hrvatske. Velika potražnja, mala ponuda i uzročno posljedična veza su cijene", rekao je Vujović.

Zagreb-parking upravlja s više do 35.000 parking mjesta i 10 garaža s dodatnih 3000 mjesta. Te brojke nisu dovoljno velike pa je potražnja za privatnim parkirnim mjestima i garažama velika. 1998. godine garažno mjesto moglo se kupiti za 5000 eura. "Danas i do 60 posto više. Mi svi koji imamo garaže, to je, rekao bih, bingo danas", ispričao je Nedjeljko Tišler je predstavnik stanara u zagrebačkoj zgradi. I obična parkirna mjesta prodaju se po 30.000 eura, a isti je problem i u Splitu. Na nekim lokacijama postoji lista čekanja.

"Cijena parkinga u garaži je 1500 eura po metru kvadratnom. Jedno parkirno mjesto od 12 metara kvadratnih je 18.000 eura, cijene su skočile 30 posto, a razlog je kroničan nedostatak parkinga", kaže Anita Mrcela, vlasnica agencije za nekretnine iz Splita, piše DNEVNIK.hr.

