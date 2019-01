Otvorena izložba: Večernji stvorio vremeplov koji vodi gotovo 50 godina u budućnost

Hrvatski novinarski dom večeras je pretvoren u vremeplov koji vodi gotovo 50 godina u budućnost. Tamo je, naime, svečano otvorena izložba “2068. Pogled u budućnost” u organizaciji Večernjeg lista, koji je istoimeni projekt pokrenuo prije nekoliko mjeseci.

Riječ je o najvećem multimedijalnom projektu promocije znanosti, inovativnosti i istraživačke hrabrosti u sklopu kojeg je deset vrhunskih stručnjaka napisalo deset futurističkih eseja objavljenih prvo u Večernjem listu, a potom i u posebnom specijalu. Eseje su pak ilustrirali mladi umjetnici, studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a rezultat su bili deseci iznimno kreativnih i zrelih radova koji su od večeras izloženi u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva.

Pogledajte video s izložbe:

[video: 29178 / ]

Svi koji se žele pogledati kako izgleda putovanje u budućnost kroz futurističke radove studenata besplatno mogu posjetiti izložbu svakog radnog dana od 1. do 8. veljače, od 9 do 17 sati. Također, izložba će sudjelovati i u sutrašnjoj Noći muzeja kada će se moći razgledati i od 18 sati do 1 sat iza ponoći. Izložba je prodajnog karaktera što znači da se izloženi radovi mogu i kupiti, a sve informacije zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi info.studenti.alu@gmail.com. Na taj način mogu kontaktirati direktno studente, a radovi koji su već prodani na izložbi su označeni posebnom naljepnicom.