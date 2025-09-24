Naši Portali
Ubijen Zoran Grgić

Otkriveni detalji likvidacije u Slavonskom Brodu: Uz ubojicu uhićena još dvojica. Ispaljeno je više hitaca u žrtvu

Šušnjevci: U pucnjavi iz vatrenog oružja ubijen muskarac
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/3
Autori: Vecernji.hr , Maša Ilotić Šuvalić
24.09.2025.
u 11:09

Brzom intervencijom policije pronađen je i uhićen 33-godišnjak, a potom su uhićene još dvije osobe u dobi od 25 i 39.

Tragični događaj koji se sinoć dogodio u Šušnjevcu duboko potresao je stanovništvo. Ubijen je Zoran Grgić (62), bivši član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi i ugledni stručnjak za sigurnosni sustav. Kao poznavatelj sigurnosnih pitanja, redovito je davao komentare i za Večernji list. Policija je, podsjetimo. brzo reagirala te uhitila muškarca za kojeg se sumnja da je povezan s ovim ubojstvom.

Policija je danas priopćila da je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti navedenog događaja. Kako navode jučer oko 18 sati, došlo je do pucnjave na području Šušnjevaca u kojoj je 61-godišnjak ozlijeđen iz vatrenog oružja, a potom je od zadobivenih ozljeda preminuo. Brzom intervencijom policije pronađen je i uhićen 33-godišnjak, a potom su uhićene još dvije osobe u dobi od 25 i 39.

O svemu se oglasio i DORH.  "Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave brodsko-posavske, provela je očevid povodom dojave da je ubijen hrvatski državljanin (1964.). Prema dosad prikupljenim podacima, osnovano se sumnja da je  dana 23. rujna 2025. oko 18,00 sati u mjestu Šušnjevci, na kolniku ceste, pucanjem iz vatrenog oružja izvršeno ubojstvo hrvatskog državljanina (1964.). Proizlazi sumnja da je počinitelj ili više njih vozilom udario u vozilo žrtve, nakon čega je u žrtvu ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja od kojih je preminuo na mjestu događaja. Počinitelj se nakon toga udaljio s mjesta događaja. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu u suradnji s policijom poduzima sve daljnje potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja", stoji u priopćenju.
Slavonski Brod ubojstvo zoran grgić

