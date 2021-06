Otkrivena jačina tornada koji je pogodio Češku. Ministar: 'Nastala je i golema psihološka šteta'

Iz češkog hidrometeorološkog zavoda izvijestili su kako je tornado koji je uništio sela u južnoj Češkoj bio snage F3, ali se još uvijek ne mogu isključiti ni viši intenziteti. Tamošnji ministar unutarnjih poslova kazao je da je uz materijalnu, ovaj tornado prouzročio i golemu psihološku štetu.

– Stoga smo aktivirali radnu skupinu u ministarstvu, gdje će psiholozi na unesrećenim područjima biti na raspolaganju – napisao je na svom Twitteru ministar Jan Hamaček.

Tornádo kromě fyzických a materiálních útrap napáchalo i obrovské škody na psychice. Aktivovali jsme proto Pracovní skupinu ministra vnitra pro podporu duševního zdraví populace při mimořádných událostech (PSMVDZ). Psychologové budou pomáhat na místech postižených tornádem. — Jan Hamáček (@jhamacek) June 25, 2021

Inače, prema ljestvici snage tornada od F0 do F5, ovaj je bio u skupini ''velikih šteta'' kada se ruše zidovi i krovovi, prevrću vlakovi, a većina drveća koja mu se nađe na putu bude iščupana. Najjača moguća snaga jest F5, gdje dolazi do maksimalne štete, a do takvih nepogoda dolazi samo dva puta na godinu u cijelome svijetu.

U Češkoj se godišnje pak dokumentira od jedne do pet ovih pojava, a tornado ove jačine nije zabilježen u modernoj češkoj povijesti.

Policija je u međuvremenu potvrdila da se broj poginulih popeo na pet osoba, no vatrogasci su prošli najteže pogođena sela tako da se ne očekuje da će taj broj dodatno rasti.

Predsjednik Republike Miloš Zeman kazao je preko Twittera kako je aktivirana i vojska koja će pomoći unesrećenima u raščišćavanju srušenih kuća i objekata.