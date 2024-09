Otkriven novi ključni dokaz u terorističkom napadu 11. rujna: 'Ovo nije turistička snimka, on je pratio zgrade'

Nedavno otkriven snimak, zaplijenjen prije 23 godine od jednog od ranih osumnjičenika za teroristički napad 11. rujna , izazvao je nova pitanja o mogućoj povezanosti Saudijske Arabije s napadima, izvještavaju američki mediji. Snimak, kojeg su britanski istražitelji pronašli u domu saudijskog studenta Omara al-Bayoumija u Birminghamu, prikazuje njegove šetnje oko zgrada američke vlade u Washingtonu dvije godine prije napada.

Snimka, koja nikad prije nije bila prikazana javnosti, prikazuje al-Bayoumija kako obilazi Bijelu kuću, Kapitol, Vrhovni sud te snima pripadnike osiguranja. Dok kamerom bilježi nisko leteći avion, u jednom trenutku na arapskom jeziku kaže: „Kažu da su naša djeca demoni. Međutim, ovi su demoni iz Bijele kuće." Na snimci aviona koji polijeće, dodaje: „Aerodrom nije daleko odavde.", piše SkyNews.

Snimak, koji traje sat vremena, završava slikama Kapitola, s posebnim naglaskom na dvije limuzine ispred zgrade. U trenutku kada kamera bilježi vozila, al-Bayoumi izgovara: „Njihovi automobili. Rekao si to u planu."

Saudi national Omar al-Bayoumi recorded video in Washington for several days in 1999. The video raises new questions about Saudi Arabia’s connection to the 9/11 terror attacks. https://t.co/9Qz6CtoUVy pic.twitter.com/xCsumkoUb6