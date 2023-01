Otkriven identitet vozača na kojeg je u prometnoj nesreći pao vlastiti auto koji se potom zapalio

U stravičnoj prometnoj nesreći u mjestu Lađanska kod Našica u petak oko 22 sata, poginuo je 49-godišnjak iz Osijeka, utvrdilo se u subotu u našičkoj bolnici.

Nesreća je bila toliko strahovita da policija nije moga otkriti identitet stradalog vozača ni jutro kasnije.

- Do prometne nesreće došlo je način kada se vozač osobnog automobila iz smjera Jelisavca u smjeru Ribnjaka nije kretao sredinom obilježene prometne trake već je sletio s kolnika u odvodni kanal gdje je prednjim djelom vozila udario u betonski most, nakon čega je došlo do prevrtanja vozila na krov. Od siline udara vozač koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom ispao je iz vozila te je na istoga palo vozilo uslijed čega je smrtno stradao. Nakon udara došlo je do zapaljenja osobnog automobila koji su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Našice - izvijestila je policija nakon tragedije.

