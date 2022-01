Otkrili tijelo susjeda zbog smrada, a sad se muče s nametnicima: 'To je potencijalna zaraza'

Muškarac iz Zagreba mjesecima je ležao mrtav, a do otkrića tijela je došlo kad su ostali stanari posumnjali da se nešto čudno događa zbog nesnosnog smrada te su pozvali policiju. Policijski službenici su pronašli u stanu raspadnuto tijelo, ali i puno smeća.

- U poluraspadnutom stanju u WC-u, na školjci. Onda znate koliko je dugo bio. Ne znam koliko vremena treba da se takvo stanje dogodi - otkriva susjeda Jadranka Dejanović za Dnevnik.

Otkriće tijela razotkrilo je i zašto mjesecima prije susjedi pronalazili posvuda žohare. Naime, u stanu su goleme količine otpada.

- Samo da mu je krevet bio OK, a okolo svo smeće…. Slike su katastrofa. Ja kad sam to vidio… To je katastrofa - dodaje Nediljko Banović, dok treća susjeda napominje da su ispod parketa nađeni žohari, kukci i crvi.

Iako rade sve kako bi se riješili nametnika, čini se da je sve to uzaludno.

- Kad izlaziš, stalno moraš posprejati po zidu. Mislimo da je to potencijalna zaraza - smatra Darko Vukomirović.

Zavod za javno zdravstvo u svojem odgovoru novinarima naveo je da je potrebno što prije očistiti stan. Čišćenje stana je nemoguće sve dok ne završi ostavinska rasprava. U slučaju da su nasljednici poznati to može potrajati mjesec dana, a ako nisu i duže.

- Sigurno i više od pola godine jer terba pola godine samo da se objavi oglas i čeka tih šest mjeseci da se potencijalni nasljednici jave. Ta ostavina možda neće završiti u jednom ročištu. Možda će trajati ročište dva. Mi govorimo o nekom periodu preko 6 mjeseci pa možda i do godinu dana - objasnila je odvjetnica Ines Margetić za Dnevnik.

Sve dok se to ne riješi, susjedi će se i dalje boriti s mrskim štetočinama.

