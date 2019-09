Otkrila je zaručnikove najmračnije tajne, ali i nakon ovog je spremna na bračni život

Taman kad je pomislila da nikada neće pronaći ljubav svog života, Tracy Bottomley (41) pronašla je srodnu dušu koja baš i nije 'duša od čovjeka'. Naime Britanka se prije nekoliko godina preko Facebooka počela dopisivati s ubojicom Ernestom Ottom Smithom koji trenutno služi kaznu u zatvoru u Ohiju jer je 2005. godine brutalno ubio muškarca i ženu. Iako se nikada nisu vidjeli uživo, Tracy i Ernest odlučili su da će uploviti u bračnu luku 2020. godine.

- Ne bojim se Ernesta, mene je doista teško uplašiti - izjavila je zaljubljena Britanka za Metro i dodala da je svjesna činjenice da je njen zaručnik ubio dvoje ljudi. Kako joj je većina rodbine preminula, Tracy se više ne boji smrti pa kaže da je svjesna da i ona može već sutra umrijeti od alergije ili neke druge bolesti.

Tracy Bottomley has been exchanging letters with double murderer Ernest Otto Smith through the prison pen pal schemehttps://t.co/DFHD0CrnCt