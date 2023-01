Otac stigao u posjet sinu nakon transplantacije pluća: 'Čitavo smo se vrijeme nadali da će doći taj dan. I sad drhtim'

U KBC-u Zagreb prvi put u Hrvatskoj uspješno je izvedena transplantacija pluća kod djeteta te kombinirana transplantacija srca i jetre kod odraslog pacijenta.

Otac je stigao u posjet sinu nakon prve ovakve transplantacije pluća u Hrvatskoj. "Čitavo smo se vrijeme nadali da će doći taj dan. I hvala Bogu kad je došao, bilo je to veliko iznenađenje. Iznenadio je i mene i moga Franju. Franjo je digao obje ruke i rekao pobjeđujemo polako", kazao je otac dječaka Grga Kalopić za RTL.

Dječak je dobio pluća djeteta. Njegov donor je iz Hrvatske, a sve do operacije bio je na respiratoru.

"I sad dršćem. Taj isti drhtaj koji sam imao tada i sad ga imam. Osjeća se dobro. Kako koji doktor dolazi i rade preglede, odmah je i on veseliji jer kažu da ide naprijed", govori otac Kalopić.

Video: Liječnici KBC-a Zagreb o istodobnoj transplantaciji srca i jetre

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zagrebački tim već je odradio 19 transplantacija pluća, ali su za svaki slučaj zbog složenosti pozvali kolegu iz Beča.

"Priča, jučer je večerao ćevape i to je najbolji pokazatelj kako sve ide. Za razliku od srca koje odmah radi, pluća su kao neka velika harmonika koju treba širiti i skupljati. Njima treba vremena i intenzivna rehabilitacija", kazao je predstojnik Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb Miroslav Samaržija.

Prvi put su odraslom muškarcu transplantirali dva organa - srce i jetra. Organi su stigli iz Njemačke, od istog donora. Pacijent je bolovao od nasljedne metaboličke bolesti.

"Transplantirano je srce, transplantirana je jetra. On se vrlo rano nakon operacije počeo brzo oporavljati. Danas hoda, osjeća se jako dobro. Ima odličnu funkciju jetre i srca. To je jako rijetko i u svjetskim razmjerima. To su anegdotalni slučajevi. Veliki pothvat hrvatske medicine", kazao je predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb Davor Miličić.