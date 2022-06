Otac joj ostavio 12 milijuna dolara, ali može ih dobiti pod jedinim uvjetom: 'To se neće dogoditi'

Australka Clare Brown (26) iz Sydneyja mogla bi biti bogatija za 12 milijuna australskih dolara koje joj je otac ostavio, ali ima jedan uvjet za to. Naime, njezin pokojni otac Chris rekao je da će joj ostaviti milijune, ali samo ako ona nađe posao. I to bilo kakav. No, 26-godišnjakinja to jednostavno ne želi.

Njezin otac, inače burzovni broker, preminuo je u siječnju i u oporuci naglasio da će Clare pripasti imanje 12 milijuna dolara ako ispuni dva njegova uvjeta, odnosno ako pronađe posao i ako osmisli način kako bi nečim mogla doprinijeti društvu.

Međutim, nezaposlena Clare rekla je da se to neće dogoditi, ali je svejedno od obitelji zatražila da joj isporuči ono što vjeruje da joj pripada, doznaje se u emisiji A Current Affair.

Clare trenutačno živi sa svojom suprugom Lauren i njihovom jednogodišnjom kćerkicom, primaju socijalnu pomoć, a novinaru je pojasnila da ne može imati posao jer boluje od ADHD-a, poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje te tvrdi i da ima visoko funkcionalni autizam.

- Poslodavci nisu spremni dati šansu ljudima poput mene - izjavila je. U njezinu obranu stala je i punica. Ona je rekla da ljudi ne podnose Clare jer je homoseksualka.

Konačnu riječ imat će sud jer će Clare pokušati na sudu osporiti nametnute uvjete.