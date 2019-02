Osuđen na godinu dana zbog telefonskih prijetnji Plenkoviću

Ivan Jelić, 22-godišnjak iz Malog Lošinja, u petak je na riječkom Općinskom sudu zbog telefonskih prijetnji premijeru Andreju Plenkoviću i članovima Vlade nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora u koji neće ići ako u četiri godine ne ponovi nedjelo.

Sutkinja Vera Holjević Marincel utvrdila je obrazlažući presudu kako je dokazano da je Jelić 4. travnja 2018. nazvao javno dostupan telefon Vlade RH i tražio da ga spoje s premijerom. Preusmjeren je na telefon premijerove osobne tajnice Đurđice Pavličević kojoj je, kako stoji u presudi, s namjerom da ustraši premijera, članove i zaposlenike Vlade, predstavivši se na upit tajnice imenom i prezimenom, rekao da "Vlada ima novaca za skupe avione, a nema za bolesnu djecu".

Zaprijetio je da će "i on kupiti avion i razvaliti, srušiti Vladu". Kazao je da je svjestan što govori, da će doći do premijera i tajnice te im "pokazati gdje im je mjesto, sve ih zgromiti i ubiti", stoji u presudi. Tajnica je odmah o pozivu izvijestila premijera, a on je naložio da se o tome javi njegovoj službi osiguranja.

Sutkinja Holjević Marincel ustvrdila je da je time ozbiljno prijetio smrću službenim osobama u obavljanju njihovih dužnosti. Olakotne okolnosti pri presuđivanja bile su Jelićeva mlada životna dob i dosadašnja neosuđivanost, uz ocjenu sutkinje da će se ovom kaznom postići zakonska svrha kažnjavanja.