Osmero ljudi poginulo ove godine, a država domove još ne nadzire

Kad je u siječnju izgorio privatni starački dom u zagorskom selu Andraševac i u tom požaru život izgubilo šestero ljudi, pokazalo se da privatne obiteljske domove nitko ne kontrolira niti nadzire. Mnoge je zapanjilo što ti domovi funkcioniraju isključivo kao tržišno orijentirani, bez ikakvog doticaja sa sustavom socijalne skrbi ako njihovi vlasnici to ne žele, jer oni se mogu i ne moraju uključiti u mrežu socijalne skrbi. Za nesmetan rad dovoljno je samo da im nadležno županijsko tijelo izda dozvolu ako su ispunili minimalne tehničke uvjete.

'Županijska ovlast prestaje'

Odmah po andraševačkoj tragediji, Ministarstvo socijalne politike najavilo je strože kriterije za dobivanje dozvole za rad i obavezni nadzor obiteljskih domova od županija koje im daju suglasnost za rad. Međutim, u predizborno vrijeme očekivani novi Zakon o socijalnoj skrbi nije donijet, druge su stvari odvukle pozornost javnosti i o ta je tema pala u drugi plan. Sve dok ponovno nije planulo u nedjelju navečer u Dalmaciji, u Obiteljskom domu za starije Providenca u Dugom Ratu. A onda se vidjelo da se baš ništa nije promijenilo.

Država je nakon andraševačke tragedije opet zaboravila stare i nemoćne i ostavila i dalje otvorenom sivu zonu u kojoj se često radi profita događaju razne zloupotrebe i manipulacije. Odgovarajući nam jučer na upit, ponovno su najavili isto: - Neovisno o tome što će očevid utvrditi, je li požar uzrokovala ljudska greška ili neki drugi faktor, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike će odmah započeti s revizijom zakonskih odredbi ili podzakonskih akata koji se tiču kriterija za pružanje socijalnih usluga, kako bi oni bili stroži u dijelu koji se tiče sigurnosti objekata koji smještaju korisnike. U tim objektima najčešće su smještene osobe starije životne dobi ili ugrožene skupine društva, što stavlja pred nas dodatnu odgovornost da ih kao sustav zaštitimo - poručili su iz Ministarstva.

Kažu i da se dom Dugom Ratu bavi profesionalnim pružanjem socijalnih usluga od 20. travnja 2019., nakon što je Splitsko-dalmatinska županija donijela Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje usluge smještaja za 20 stalno smještenih korisnika.

- Odmah u svibnju prošle godine, Ministarstvo je napravilo redovni nadzor, prilikom čega nisu utvrđene nepravilnosti u radu ustanove. Medijski napisi koji spominju nepravilnosti odnose se na ustanove koje su u prošlosti djelovale na toj istoj lokaciji, no koje su zatvorene i nemaju veze s trenutačnim domom - pojasnili su.

U SDŽ potvrdili su nam da su u travnju 2019. donijeli rješenje prema kojem Anita Vrca ispunjava uvjete za pružanje usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama i teško bolesnim odraslim osobama u Obiteljskom domu kao profesionalnu djelatnost, u objektu na adresi Dugi Rat, Poljička cesta 175. za 20 osoba. Naglasili su kako inspekcijski nadzor nad radom obiteljskih domova provode inspektori socijalne skrbi i viši inspektori socijalne skrbi, zaposlenici Ministarstva, ovlašteni državni službenici te nadležne komore, sanitarna inspekcija i druga ovlaštena tijela sukladno vrsti nadzora, ali ne i Županija.

- Nakon izdavanja licencije prestaje ovlast u postupanju nad radom obiteljskih domova od Županije - ističe Helena Bandalović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju SDŽ. Da, točno je da netko od sedmero inspektora Ministarstva ide u nadzor i obiteljskih domova, ali samo ako ima prijava.

Starci ne mogu izaći

Dvije su štićenice (78 i 83) smrtno stradale, a treća (70) je s po život opasnim ozljedama hospitalizirana u KBC-u Split u požaru koji je u nedjelju oko 19 sati buknuo u Obiteljskom domu za starije u Dugom Ratu "Providenca". Očevid na licu mjesta završen je jučer popodne i utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar, a provelo ga je nadležno državno odvjetništvo i djelatnici Centra Ivan Vučetić iz Zagreba uz asistenciju policije. U domu je bilo ukupno 20 štićenika.

- Požar je izbio na prvom katu, svi naši preostali štićenici su zbrinuti u prizemlju, na sigurnom. Nije izgorjela ni zgrada, ni cijeli kat, već samo jedna soba. Oštećenje nije toliko da se ne bi moglo boraviti u domu - kaže Vrca.

- Kada se ova zgrada gradila, trebali su biti apartmani, ali tu je ta okuka i na magistrali je, ne možeš normalno prijeći cestu, nije neki položaj i onda su odlučili tu smjestiti starački dom. To je strašno oni i kada nema korone ne mogu otići do plaže koju vide s balkona, prošetati ili okupati se. To nikako nije dobar položaj za starački dom, zidine okolo, uzbrdica. Meni je tih ljudi unutra uvijek bilo žao, ali što se tiče poslovanja novih vlasnika, kao i odnosima sa susjedima, čine se korektni. Nemamo baš dodira s njima, ali ni problema - rekla nam je jedna od susjeda doma Providenca.