Osječka Orqa osmislila školu letenja dronovima za školarce

Naučiti upravljati dronom nije nimalo jednostavno, a osim toga zahtjevno je i poprilično skupo nabaviti svu potrebnu opremu ne biste li se bavili tim hobijem, posebno ako se radi o letenju "s pogledom iz prvog lica (FPV - First Person View).". Osječka Orqa, već etablirana kompanija na svjetskom tržištu kada se radi o FPV naočalama i svim ostalim komponentama i tehnologiji vezanoj za upravljanje dronom, osmislila je cijeli sustav koji bi upravo u tome trebao pomoći.

- Zbog vjernog i intenzivnog doživljaja letenja, FPV je jedan od hobija kojim se mnogi žele baviti. No, zasad ih ima samo oko 300.000 u svijetu. Razlog tomu je kompleksnost bilo da se radi o tome koje sve uređaje kupiti, od videonaočala, kontrolera, drona, koji neki žele i sami slagati, do njihove cijene. Potom je tu i vještina upravljanja, koju je također zahtjevno svladati, a tomu treba dodati i složenost propisa. Budući da proizvodimo sve te komponente, da imamo znanja i kada se radi o letenju jer imamo jedinstveni simulator, pa do poznavanja propisa, odlučili smo to objediniti i svu tu tehnologiju učiniti pristupačnijom a time i korisnijom za sve one koji se žele baviti upravljanjem dronovima - kaže nam Dragan Kovačević, projektni menadžer Orqe, i dodaje kako su zaključili u kompaniji da bi imalo najviše smisla i da je najjednostavniji put da cjelokupni projekt ponude osnovnim i srednjim školama. Naime, dronovi se već duže vrijeme koriste u edukaciji u mnogim zemljama, posebno u SAD-u, gdje Orqa i surađuje s nekoliko klijenata koji prodaju STEM komplete sa Orqa komponentama američkim školama.

Osim što bi dobili vrijednu i zanimljivu izvannastavnu aktivnost za sve učenike željne znanja i letenja, ujedno bi kroz igru obrazovali buduće generacije u svim sastavnicama STEM vještina.

- Kroz škole bi oni koje to zanima prošli kroz cijelu priču. Od sastavljanja drona, teoretskog dijela, do upravljanja na vrlo realističnom simulatoru. Sve to odvijalo bi se kroz module u obliku škole letenja implementirane u simulatoru s definiranim koracima i uz pravu metodologiju. Videonaočale i kontroleri kompatibilni su s velikim brojem dijelova i komponenata od kojih se sastavljaju FPV dronovi i druge vrste bespilotnih letjelica. Uz to, primjerice, kontroler koji se koristi za upravljanje na simulatoru isti je onaj koji se kasnije koristi za upravljanje pravim dronom u prostoru dodavanjem radio-modula za komunikaciju s pravim dronom. Znači, nakon obuke u školama bili bi spremni za pravo upravljanje, a vjerujem da bi mnogi bili potaknuti i da nastave školovanje u STEM dijelu obrazovnog sustava - ističe Dragan Kovačević te napominje da njihov simulator ima više od 200.000 skidanja, a može se koristiti na računalima, mobitelima i tabletima.

- Orqa FPV.Edu komplet prilagođen je potrebama razvoja sustava digitalno zrelih škola koje trebaju pripremiti učenike za sustavno i redovito korištenje modernih tehnologija tijekom školovanja. Komplet se sastoji od četiri tehnološka bloka: minijaturnog drona sigurnog za letenje u zatvorenim prostorima, radioupravljača za dronove, videonaočala i simulatora, čijom se uporabom svladavaju visoke ulazne barijere FPV dron tehnologije. Moguća je i dodatna nadogradnja vještina te tehničko unapređenje sustava dodatnim funkcionalnostima širokih mogućnosti primjene, od javne sigurnosti, nadzora, poljoprivrede, videoprodukcije do autonomnog kretanja, što će omogućiti učenicima najbolju pripremu i podršku za zanimanja i tehnologije budućnosti - objasnio je Dragan Kovačević, projektni menadžer tvrtke Orqa, te dodao: - Naša strategija i vizija je proširiti FPV zajednicu i stvoriti ekosustav budući da imamo proizvod koji sve nudi na jednom mjestu.

Kovačević je kazao da planiraju izraditi pravi kurikul izvannastavne aktivnosti, a da interes postoji već su provjerili testiranjem u suradnji s tvrtkom STEMI i njezinim programom Škole budućnosti, pa su neke škole već dobile edukativne materijale i dron-setove na testiranje.

- Jako mi je drago što ćemo to naoko kompleksno, ali vrlo korisno znanje moći prenositi mladima, jer upravo je to jedno od znanja koje je navedeno kao znanje potrebno za budućnost. Do prije koju godinu smo na razgovor za posao dolazili s položenim vozačkim ispitom i znanjem jednog stranog jezika, a sad nam tržište pokazuje da moramo imati puno šira znanja i interese. Mi smo samo jedan od kotačića koji će omogućiti da znanja koja smo mi stjecali dođu do što većeg broja mladih - naglašava D. Kovačević.

Program obuke i edukacije učenika putem ovog posebnog STEM kompleta provodi se u šest faza. Nakon teorijskog uvoda u tehnologiju i upoznavanja s pravilima o sigurnom upravljanju, uči se fizika letenja i vještina upravljanja dronom na realističnom simulatoru. Zatim slijedi sklapanje mehaničkih i elektroničkih dijelova drona te radiovideokomponenata, povezivanje i testiranje sustava, svladavanje vještine letenja u stvarnom okruženju te organizacija i provedba natjecanja.

Uz škole će i pojedinci moći kupiti Orqine setove, a posebno vjeruje da bi za takvu vrstu zabave mogli biti zainteresirani članovi gejmerske zajednice. Barem im je na to ukazao interes na nedavno održanom gejmerskom okupljanju u Osijeku, gdje je demonstriran Orqin simulator. - Gejmeri su se vrlo brzo njim zarazili i pri tom vrlo brzo naučili upravljati dronom, premda su se prvi puta susreli s FPV tehnologijom - kaže Dragan Kovačević te vjeruje da će mnogi pojedinci biti zainteresirani za njihove setove jer će im to svakako skratiti vrijeme istraživanja.

Orqa je, naime, tehnološka tvrtka usmjerena na tehnologije bespilotnih letjelica i daljinskog vida, s kapacitetom za projektiranje i proizvodnju složenih bespilotnih sustava i daljinskih videorješenja niske latencije, te sve svoje proizvode, zasad, uglavnom prodaje u inozemstvu.

