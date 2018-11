Uz fizičku spremu, Slovenca (47) je spasila i ova stvar

Slovenski surfer Goran Jablanov, koji je u ponedjeljak nestao kod Umaga, a 26 sati poslije olujno more izbacilo ga je na plažu Costa dei Barbari kod mjesta Sistina, dvadesetak kilometara od Trsta, još uvijek je u šoku, ali se osjeća dobro. Kaže nam to Oliver Biljman, trener jedrenja iz Umaga koji se jučer čuo s Jablanovom, 47-godišnjim profesorom tjelesnog odgoja u gimnaziji u Ljubljani, koji je preživio pravu dramu na moru.

Opsežna potraga

– Goran je kod kuće u Sloveniji. U srijedu se morao vratiti u Trst, da objasni kako je kao strani državljanin dospio onamo. Takva je procedura. On je u more ušao na punti u Umagu, a da ima problem, uočili su drugi surferi i odmah su pozvali pomoć. Taj dan stotinjak ih se izmjenjivalo u moru. Goran se nalazio oko 200 metara od svjetionika, odnosno 800 do 900 metara od obale.

Pukao mu je jarbol, a vjetar je okrenuo na olujno. Mene su prvoga pozvali da mu dođem pomoći, kao što je i inače slučaj u sličnim situacijama, ali to je bilo četrdesetak minuta prije no što je pao mrak – rekao nam je Oliver Biljman.

Civili, a zatim i vatrogasci i policija započeli su opsežnu potragu uz obalu, od Umaga do Savudrije. Goranu nije bilo ni traga. Kako je vrijeme odmicalo, činilo se da ovo neće biti avantura sa sretnim krajem, iako je u međuvremenu njegov prijatelj iz Hrvatske s kojim se bio odlučio okušati u surfanju divljim valovima već bio dočepao obale. No, naposljetku se dogodilo čudo. Nakon što je 26 sati proveo u moru, preplivavši četrdesetak kilometara i nakon što su ga tražile brojne žurne službe, Gorana je more izbacilo na plažu nedaleko od Trsta.

– Kad sam se uspio dokopati obale, imao sam sljedeće probleme – prvi je bio taj što nisam mogao hodati, ravnoteža me izdavala, pa sam morao puzati, došao sam lagano k sebi i odšetao sam do restorana, ondje je bio jedan doktor koji je govorio slovenski. A i bio sam dehidriran, pa sam pio čaj da izbacim tu sol iz sebe – kazao je Jablanov za RTL. S medijima je podijelio to kako je u jednom trenutku pomislio da je njegov život gotov. Ispričao je i da ga je jak vjetar tjerao prema Savudrijskoj vali. Hrvajući se s podivljalim morem, kroz glavu mu je prolazilo da je gotovo, da je došao kraj.

– Vidio sam da će me taj vjetar odnijeti, i onda sam se nekih 60 ili 90 sekundi uspio držati na dasci uz pomoć osigurača, a kad sam pao u more, otkačio sam jedro i zavezao sam ga za dasku i držao sam se za to. Jedan surfer ponudio mi je pomoć, no nismo uspjeli izvesti taj manevar i odustali smo. Razmišljaš kako se izvući iz ovoga. Prva stvar koja mi je pala na pamet bila je je li ovo trenutak u kojem moram pustiti dasku i plivati. To je bila dilema – plivati ili se držati za dasku. U tom trenutku vjetar se pojačao pa sam okrenuo vrh daske prema vjetru, kako bi mi manja površina išla izravno na valove – opisao je.

– U svijetu windsurfa pravilo je da se treba držati daske i ne puštati je ni u kojem slučaju jer ako te netko treba naći, puno će te lakše naći s daskom; ona se vidi iz aviona, broda... Daska pruža dobru sigurnost – plutanje na površini, puno se teže čovjek zagrcne, lakše se diše, može se opustiti... Mi smo se kao civili bili odmah organizirali i krenuli u potragu za Goranom, a istovremeno su se aktivirali i vatrogasci, Lučka uprava i policija, sutradan se pridružio i GSS – govori pak Biljman.

Za slovensku POP TV Srečko Šestan, šef tamošnje civilne zaštite, kazao je da je ključnu ulogu u preživljavanju surfera – osim njegove izvrsne fizičke kondicije te iskustva – imalo i neoprensko surfersko odijelo koje je nosio te da ga je ono zaštitilo od pogibije. U potrazi za Goranom Jablanovom sudjelovali su spasilački timovi iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Osim ljudi i plovila, za njim su tragali i helikopteri i avioni.

– Goran je staložen i pun zahvalnosti prema svima koji su mu pomogli. Inače je skroman čovjek, njegovih fotografija nema po internetu jer nema ni Facebook ni pametni telefon. A mi sportaši se spremamo da nam se mogu dogoditi i ovakve stvari. Srećom, sve je dobro završilo – zadovoljan je Biljman što je potraga za surferom iz Slovenije sretno okončana. Uostalom, vjerovao je da će tako biti nakon što njih pedesetak koji su sudjelovali u potrazi za Slovencem nisu našli ništa na obali. Zbog smjera vjetra, pretpostavio je da on još uvijek negdje na moru, isključujući mogućnost da mu se nešto loše dogodilo jer je riječ o jakom čovjeku.

Morao se javiti ženi

– Smjer kretanja pretpostavili smo prema smjeru kretanja vjetra. Obavijestili smo i slovensku stranu, njihovu Središnjicu za traganje i spašavanje te smo zatražili da aktiviraju i talijansku stranu. Tijekom dana vjetar je okrenuo na jug, jugozapad i s te putanje praktički smo pretpostavili da se približava talijanskoj obali – kazao je Biljman.

Bez obzira na sretan ishod ove višesatne drame iz Lučke kapetanije poručuju da treba biti oprezan i voditi brigu o sebi kada se spremaju ekstremno loši vremenski uvjeti, kakvi su bili i ovog ponedjeljka. Goran Jablanov iz ove je avanture izišao s tek nekoliko porezotina i bez jedne šlape koju je izgubio. Nije bio dezorijentiran ni pothlađen, bio je svjestan svega oko sebe i samo je tražio telefon, kako bi svojoj ženi mogao javiti da je živ.

