MOĆNE RAKETE

Oružje kojeg se i Trump boji: 'Isporuka ovih projektila mogla bi loše završiti za sve'

Autor
Ivica Beti
13.10.2025.
u 20:03

Trump je telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim koji je govorio o pokretanju protunapada protiv Rusije

Vidjet ćemo... Možda hoću, kratko je na pitanje novinara u Air Forceu One razmatra li slanje krstarećih raketa dugog dometa Tomahawk Ukrajini odgovorio američki predsjednik Donald Trump. Smatra da bi te rakete bile "novi korak" u ratu Ukrajine i Rusije. Trump je prošlog vikenda telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji je govorio o pokretanju protunapada protiv Rusije, a za to mu treba i jače oružje. Moskva je već upozorila SAD da ne isporučuje rakete dugog dometa Kijevu, rekavši da bi to izazvalo "veliku eskalaciju sukoba i zateglo odnose SAD-a i Rusije". Rusija na sve načine pokušava zaustaviti isporuku jer rakete Tomahawk imaju domet od 2500 kilometara, što bi Moskvu dovelo u domet Ukrajine. Svaka raketa stoji u prosjeku oko 1,3 milijuna dolara, a sustav proizvodi kompanija Raytheon.

Ključne riječi
Donald Trump Rusija SAD tomahawk

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar silamračnihvljugosi
silamračnihvljugosi
20:22 13.10.2025.

Putin i russi su objavili da bi to moglo loše završiti za sve. To smo već znali. Koliko prijetnji "eskalacijama" je do sada objavila russka strana?

Avatar nisam_robot
nisam_robot
20:09 13.10.2025.

Čak Trump se boji te rakete. Inače se ne boji raketa ali te ipak da.

A2
a200
20:29 13.10.2025.

To su im trebali dati 2022 !!!!! Rat binvec bio davno gotov , a kepec i alkoholicar mogu svirati frulu .... neka baci ako ima mu..... nisu bas svi Rusi oko kepeca budale ..... netko bi ga ohladio vrlo brzo !

