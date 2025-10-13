Vidjet ćemo... Možda hoću, kratko je na pitanje novinara u Air Forceu One razmatra li slanje krstarećih raketa dugog dometa Tomahawk Ukrajini odgovorio američki predsjednik Donald Trump. Smatra da bi te rakete bile "novi korak" u ratu Ukrajine i Rusije. Trump je prošlog vikenda telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji je govorio o pokretanju protunapada protiv Rusije, a za to mu treba i jače oružje. Moskva je već upozorila SAD da ne isporučuje rakete dugog dometa Kijevu, rekavši da bi to izazvalo "veliku eskalaciju sukoba i zateglo odnose SAD-a i Rusije". Rusija na sve načine pokušava zaustaviti isporuku jer rakete Tomahawk imaju domet od 2500 kilometara, što bi Moskvu dovelo u domet Ukrajine. Svaka raketa stoji u prosjeku oko 1,3 milijuna dolara, a sustav proizvodi kompanija Raytheon.
Oružje kojeg se i Trump boji: 'Isporuka ovih projektila mogla bi loše završiti za sve'
Trump je telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim koji je govorio o pokretanju protunapada protiv Rusije
Komentara 11
Čak Trump se boji te rakete. Inače se ne boji raketa ali te ipak da.
To su im trebali dati 2022 !!!!! Rat binvec bio davno gotov , a kepec i alkoholicar mogu svirati frulu .... neka baci ako ima mu..... nisu bas svi Rusi oko kepeca budale ..... netko bi ga ohladio vrlo brzo !
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Putin i russi su objavili da bi to moglo loše završiti za sve. To smo već znali. Koliko prijetnji "eskalacijama" je do sada objavila russka strana?