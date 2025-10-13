Oružje kojeg se i Trump boji: 'Isporuka ovih projektila mogla bi loše završiti za sve'

Vidjet ćemo... Možda hoću, kratko je na pitanje novinara u Air Forceu One razmatra li slanje krstarećih raketa dugog dometa Tomahawk Ukrajini odgovorio američki predsjednik Donald Trump. Smatra da bi te rakete bile "novi korak" u ratu Ukrajine i Rusije. Trump je prošlog vikenda telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji je govorio o pokretanju protunapada protiv Rusije, a za to mu treba i jače oružje. Moskva je već upozorila SAD da ne isporučuje rakete dugog dometa Kijevu, rekavši da bi to izazvalo "veliku eskalaciju sukoba i zateglo odnose SAD-a i Rusije". Rusija na sve načine pokušava zaustaviti isporuku jer rakete Tomahawk imaju domet od 2500 kilometara, što bi Moskvu dovelo u domet Ukrajine. Svaka raketa stoji u prosjeku oko 1,3 milijuna dolara, a sustav proizvodi kompanija Raytheon.