Oružje iz američkih baza u Njemačkoj stizalo u ruke ISIL-ovaca

Njemačke novine „Süddeutsche Zeitung” objavile su da je američka vlada, preko svog programa Timber Sycamore, koji je osmislila CIA, trebala obučavati i naoružavati slobodnu sirijsku vojsku, ali da je oružje koje je Pentagon iz opskrbnog lanca iz tvornica u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Češkoj i Kazahstanu preko američke baze Ramstein u Njemačkoj, luka u Bugarskoj i Rumunjskoj slao u Tursku i Jordan, odakle je trebalo biti upućeno sirijskoj umjerenoj oporbi, završilo u rukama terorista Islamske države.

Riječ je, navodno, o oružju vrijednom više od 2,5 milijarde dolara, no glasnogovornica Pentagona Michele Baptista demantira te navode tvrdeći kako Pentagon nikada nije preko baze u Njemačkoj slao oružje u Siriju. Međutim, i Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo, BIRN, i Mreža za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji, OCCRP, otkrili su da Pentagon borcima sirijske oporbe oružje dostavlja koristeći se nepotpunom dokumentacijom, ne otkrivajući državama od kojih kupuju naoružanje da je krajnja destinacija Sirija.

Stručnjaci za transfer oružja s kojima su BIRN i OCCRP razgovarali kritizirali su SAD zbog skrivanja krajnje destinacije naoružanja koje Pentagon kupuje, zaobilazeći međunarodna pravila o trgovini oružjem, a Pentagon je bio i primoran prestati transportirati oružje preko Njemačke, nakon što su dužnosnici u Berlinu izrazili zabrinutost zbog velikih količina oružja koje je prošlo kroz američke vojne baze u Njemačkoj na putu prema Siriji.

Prema podacima do kojih su došli BIRN i OCCRP, Pentagon je od rujna 2015. do svibnja 2017. godine potrošio više od 700 milijuna dolara na oružje i streljivo koje je bilo namijenjeno sirijskim pobunjenicima. Ministarstvo obrane SAD-a izdvojilo je 584 milijuna dolara iz proračuna za operacije u Siriji za financijske godine 2017. i 2018. godine, kao i 900 milijuna dolara za nabavu streljiva sovjetskog tipa od sada do 2022. Ukupna suma od 2,2 milijarde dolara vjerojatno nije ukupna vrijednost oružja koje će borci u Siriji dobiti u idućim godinama.

Pentagon šalje oružje i streljivo u Siriju preko razgranate logističke mreže koja uključuje trgovce oružjem, špediterske tvrtke, kargo zrakoplovne kompanije, njemačke vojne baze i balkanske aerodrome i luke, a sve to naoružanje, umjesto u rukama sirijske oporbe, završilo je u rukama ISIL-a.