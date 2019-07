Orepić objavio kandidaturu za predsjednika: Možemo postići željenu promjenu

Nezavisni saborski zastupnik Vlaho Orepić, bivši ministar unutarnjih poslova koji je u Sabor ušao na listi Mosta nezavisnih lista u međuvremenu se razišao s Mostovcima te nastavio djelovati samostalno, danas je službeno objavio svoju kandidaturu za predsjednika države.

- Danas sam službeno objavio svoju kandidaturu za Predsjednika Republike Hrvatske. Hvala vam svima od srca na dosadašnjoj podršci i nadam se da ćete i nadalje davati mi vaše povjerenje i potporu na ovom zajedničkom putu jer samo tako možemo postići željenu promjenu - poručio je Orepić na svojoj Facebook stranici te dodao:

- Kroz nadolazeće dane saznati ćete više o mom programu, idejama i vrijednostima koje zastupam.

Zanimljivo, on nije jedini predsjednički kandidat koji je u Sabor ušao na listi Mosta, osim njega u utrku na Pantovčak ide nezavisni Tomislav Panenić koji se nedavno razišao s Mostom, čeka se i objava imena službenog Mostovog kandidata, a i nezavisni Marko Vučetić koji se također ranije razdvojio od Mosta je još prije nekoliko mjeseci objavio, kako je on to nazvao, uvjetnu kandidaturu za predsjednika države.