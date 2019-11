Optužili vlasnika kuće da nije prijavio televizor, a onda se nisu pojavili na sudu

Prekršajni odjel Općinskog suda u Varaždinu oslobodio je optužbe mještanina Lepoglave da TV prijamnik nije prijavio Hrvatskoj radioteleviziji.

Branio se da u vrijeme nadzora nije živio u kućanstvu na adresi koju navodi HRT, a nije imao ni televizor jer je kuća još bila u izgradnji. Supruga i sin to su i rekli kontroloru koji je tvrdio da izvana vidi kako televizor radi. Supruga nije htjela potpisati zapisnik. No prekršajnu prijavu kontrolor je ipak podnio. U tijeku žurnog postupka na ispitivanje su pozvani i ovlašteni punomoćnici tužitelja iz odvjetničkog društva i kontrolor kao svjedok, no unatoč urednim dostavama poziva nisu se odazvali, a ni opravdali nedolazak.

– Nema dokaza koji bi sa sigurnošću upućivali na činjenicu da bi okrivljeni počinio prekršaj za koji se tereti – odlučio je Općinski sud i odbacio optužbu. Troškovi padaju na teret proračunskih sredstava suda.