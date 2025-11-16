Optužen da nije pazio na psa koji je u dva navrata pobjegao iz dvorišta pa napao i ugrizao muškaraca i dijete

Za općeopasnu radnju optužen je 30-godišnjak protiv kojeg je optužnicu podigao ODO Bjelovar. Tereti ga da je 1. travnja 2023. u okolici Čazme svog psa, koji potpada u kategoriju opasnih pasa, nije držao u zatvorenom kavezu iz kojega pas ne može pobjeći. Osim toga, nije osigurao ni da ulazna vrata u objekt, u kojem je pas bio, budu zaključana, niti je na ulazu u objekt vidljivo istaknuo upozorenje "opasan pas". Tužiteljstvo tvrdi da je umjesto toga dozvolio da pas bude na dvorištu koje nije u cijelosti ograđeno, uslijed čega je pas bez brnjice, povodca i pratnje svoga vlasnika istrčao na cestu je napao 76-godišnjaka kojeg je ugrizao i teško ozlijedio. Sličan napad dogodio se i 18. studenog 2023. kada je pas ugrizao 14-godišnjaka i lakše ga ozlijedio.