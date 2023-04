Oporba od Ustavnom suda traži da kaže smije li predlagati izmjene saborskog Poslovnika

Ujedinjena saborska oporba danas je Ustavnom sudu uputila zahtjev za ocjenu suglasnosti Poslovnika Sabora s Ustavom koji je potpisalo čak 69 zastupnika i zastupnica. Oporba traži odgovor na pitanje - smije li oporba i smiju li saborski zastupnici pojedinačno predlagati izmjene saborskog Poslovnika, nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbio takav prijedlog Marije Selak Raspudić (Most), a potom se takvoj odluci priklonio i Odbor za Ustav.

- Danas predajemo zahtjev za ocjenu suglasnosti Poslovnika Sabora s Ustavom. Taj zahtjev koji ide prema u Ustavnom sudu potpisalo je čak 69 saborskih zastupnika. Skoro cijela oporba traži od Ustavnog suda da se očituje o odluci Gordana Jandrokovića kojom je zabranio oporbi, ne da sudjeluje u izmjenama Poslovnika, nego da ih samo i predloži. Kada bi to doista bilo tako mi bismo svjedočili jednom teroru većine nad manjinom. Kako nismo bili u stanju dobiti pravnu zaštitu unutar Sabora jer je Odbor za Ustav - nakon što sam predložila izmjene saborskog Poslovnika, a Jandroković ih je odbio uvrstiti u dnevni red te je Odbor u skladu s Jandrokovićevom odlukom potvrdio da oporba ne može predlagati izmjene Poslovnika, nego to može samo matični Odbor - jedini oblik pravne zaštite koji nam je preostao jest da se obratimo Ustavnom sudu.

Kako je riječ o političkom pitanju par excellence jer tu nije u pitanju tek pojedinačno pravo neke oporbene zastupnice ili zastupnika, već je u pitanju temeljni ustavno-pravni poredak Hrvatske koji počiva na višestranačju. Nadam se da će Ustavni sud razmotriti ovaj zahtjev, da nećemo svjedočiti bilo kakvom obliku proceduralnog cinizma, da će ući u meritum pitanja i dati odgovor koji nam je potreban. A to je da teror većine nad manjinom nije dozvoljen i da oporba ima pravo predlagati izmjene Poslovnika Sabora - obznanila je uvodno Marija Selak Raspudić (Most) na današnjoj konferenciji za medije koju je ujedinjena oporba održala u saboru. Dodala je predložene izmjene nisu puki list papira već je riječ o ključnim izmjenama koje bi unaprijedile rad Sabora pa bi se on konačno otvorio prema građanima i osigurao da Vlada mora odgovarati saborskim zastupnicima.

- Tako bismo imali operativan i aktivan Sabor te bismo vratili povjerenje građana u politiku, što je možda upravo ono čega se vladajući i najviše bolje. Stoga je ovo zahtjev svih onih saborskih zastupnika i zastupnica koji su svojim radom doprinijeli tome da Sabor bude autentično i snažno demokratsko tijelo u Hrvatskoj - reče

Na nju se nadovezala Dalija Orešković (Centar) kazavši kako je Sabor predstavničko tijelo građana.

- Barem bi to trebao biti. I o tome kako Sabor funkcionira ovisi i kako će funkcionirati i ostatak države. Sabor bira mnoga druga tijela, Ustavni sud te nezavisne regulatorne i kontrolne institucije. U mandatu Andreja Plenkovića možemo vidjeti jednu brutalnu invaziju na institucije. Mehanizmi Poslovnika Sabora su očito slabi i nedostatni da se tome suprotstave. Naravno, nije ovo trend koji je krenuo u ovom desetom sazivu Sabora, nešto smo naslijedili i od ranije. Sabor smo pretvorili u puku glasačku mašineriju gdje je bitno koliko je ruku petkom s jedne strane sabornice. To više nije prostor u kojem se odvijaju glavne političke debate. Reforma države definitivno mora početi s reformom rada Sabora. Ona se očito neće dogoditi u ovih preostalih godinu dana koliko je ostalo do kraja naših mandata. Pitanje je i hoće li Ustavni sud imati hrabrosti o ovom se zahtjevu očitovati do tada. No, predstavnici parlamentarnih grupacija koje su uputile ovaj zahtjev svjesni su što se zapravo sa Saborom događa i vjerujem da je ovo dobar temelj i dobar početak budućeg dijaloga. I prvo obećanje koje moramo dati svim našim građanima i biračima bez obzira koju grupaciju predstavljali jest - da će 11. saziv Sabora, tko god u njemu sjedio, biti bolji od ovoga saziva kakav je sad. Da će biti parlamentarniji i otvoreniji prema svim građanima koji zastupnike u Sabor i biraju. Zastupnike se bira i svatko od nas ima legitimitet i pravo u Saboru govoriti, a HDZ nam to pravo oduzima - ustvrdila je Orešković zaključivši kako HDZ takvim ponašanjem građanima oduzima državu na koju bi oni, prema Ustavu, morali imati pravo.

- E, sad je samo pitanje hoće li to prepoznati i Ustavni sud? - zapitala se Orešković. .

Da se sadašnji saborski Poslovnik tumači tako da zastupnici nemaju pravo predlagati izmjene Poslovnika, upozorila je i Sandra Benčić (Možemo!).

- Saborski zastupnici imaju pravo predlaganja i izmjena zakona, a u određenom broju kada prikupe određen broj potpisa i pravo predlaganja izmjena Ustava. Pa kako onda nemamo pravo predlagati izmjene saborskog Poslovnika, što je skup pravila po kojima mi u Saboru radimo?! U ovom mandatu primjećujemo potpuni nedostatak političkog dijaloga i političkog dogovora između pozicije ili opozicije. To je nešto što je posljedica politike Andreja Plenkovića kojoj je cilj potpuno marginaliziranje Sabora kao prostora donošenja odluka i najvišeg tijela u ovoj zemlji koji donosi propise. To se vidjelo i na pitanju izbornog zakona i u nedostatku dijaloga oko svih ključnih političkih pitanja koja se u svakoj zemlji razvijene demokracije rješavaju tako da se sjedne, pregovara i dogovori. Čak ni na ovom benignom pitanju - mogu li zastupnici predlagati izmjene Poslovnika - oni se nisu bili spremni dogovarati. Nisu se spremni dogovoriti ni oko toga kako ćemo urediti pravila igra po kojima nas se bira, kako će izgledati izborni zakon, ni oko izmjena Ustava, ni oko pitanja referenduma i mnogih drugih. To je posljedica HDZ-a i Andreja Plenkovića koji želi marginalizirati Sabor. I otuda dolaze sve one njegove rečenice da je opozicija slaba, da ne radi... A opozicija nije imala nikada više inicijativa i pojedinačnih zastupničkih, i klupskih i zajedničkih nego u ovom mandatu - navela je Benčić.

O čemu se to točno radi i u kakvoj se situaciji zbog samovolje vladajućih našla oporba, ali i cijeli Sabor, vrlo je jasno predočio Arsen Bauk (SDP).

- Kada bih danas kao zastupnik uputio prijedlog Saboru da nekome objavi rat, onda bi to predsjednik Sabora uvrstio u dnevni red. Kada bih uputio zahtjev za promjenu Ustava, on bi to isto uvrstio u dnevni red. Kada bih predložio odluku o raspisivanju referenduma da izađemo iz EU, i to bi predsjednik Sabora uvrstio u dnevni red. Kada bih predložio odluku o promjeni granica Republike Hrvatske da Piranski zaljev ustupimo Sloveniji, i to bi predsjednik Sabora stavio u dnevni red. Ali kada bih uputio prijedlog za izmjenu Poslovnika kojom bih, recimo, povećao pravo s tri na pet opomena, to predsjednik Sabora ne bi uvrstio u dnevni red temeljem odluke saborskog Odbora za Ustav. Mislim da je ovo dovoljna sličica koliko je ponašanje apsurdno i koliko je pred Ustavnim sudom lagan zadatak - kratak je, jasan i efektan bio Bauk koji je skoro pa "nacrtao" kako stvari sad stoje.

Anka Mrak-Taritaš (GLAS) potom je podsjetila kako se u bivšem sazivu Sabora održala rasprava o izmjenama Poslovnika koja je trajala cijelu noć i u kojoj je oporba ukazivala na mnoge činjenice, no ništa se nije promijenilo.

- Nas građani nisu birali da sjedimo u Saboru kao fikus ili da u njemu glumimo luster, već da u Saboru govorimo, ukazujemo na probleme, predlažemo rješenja... To je naša uloga. Nama je Poslovnik alat za rad i sad imamo apsurdnu situaciju da nam predsjednik Sabora, Odbor za Ustav i saborska većina kažu - mi ćemo odlučivati hoće li se, kada i kako Poslovnik mijenjati. Vjerujem da će Ustavni sud razumjeti sve naše argumente. Zamislite situaciju u kojoj saborski zastupnici nemaju nijedan drugi alat nego se moraju obraćati Ustavnom sudu. Kada naši građani to gledaju, onda ih mora uhvatiti "mala snaga". Onda mogu reći: "Gle, ako one zastupnike koji sjede u najvišem domu ove države i bore se za neka prava tako tretiraju, a gdje smo onda mi?!" Mi se samo boramo da radimo posao za koji su nas građani i birali - pojasnila je Mrak-Taritaš.

Davor Dretar (Domovinski pokret) ukazao je pak na činjenicu kako ispitivanja javnog mijenja redovito pokazuju da Sabor dobiva jedva prolaznu ocjenu. Dvojku.

- Ima niz razloga zašto je to tako, a jedan je i neučinkovitost Sabora u politici. Građani su svjesni koliko se u raspravama često, pogotovo kada Saborom predsjeda Gordan Jandroković, krši Poslovnik i koliko se zastupnicima i zastupnicama ne dozvoljava da svoj posao obavljaju onako kako oni misle da treba. Jer svatko od nas ovdje u Saboru ima svoju osobnu odgovornost. Ove izmjene koje je potpisala skoro cijela oporba Ustavni sud jednostavno mora prihvatiti. Oko njih nema nikakve dvojbe. To je jednostavan zadatak i pozivam Ustavni sud da to učini što prije i svima nama u Saboru, a naročito nama u oporbi, omogući normalan rad - poručio je Dretar.

Da ovakvom ponašanju HDZ-a treba doći kraj naglasio je Krešo Beljak (HSS).

- Već dulje vrijeme govorim da se Hrvatska uvodi u puzajuću tiraniju. Kada se saborskim zastupnicima ne dopušta da govore, to jest tiranija. A ne dopušta im se zahvaljujući ovakvom Poslovniku Sabora kakav sad imamo koji, kada predsjeda Saborom, Ante Sanader koristi suptilno, a Željko Reiner i Gordan Jandroković iskompleksirano. Zastupnici moraju govoriti jer za to primaju plaću. Ljudi moraju znati da nam HDZ zabranjuje govoriti. To je tragedija hrvatske demokracije. Usuđujem se reći da je veća demokratičnost i veća razina parlamentarnosti bila u sastavu Sabora Socijalističke Republike Hrvatske koji je bio jednopartijski. Znači, HDZ želi jednopartijsku državu. Za HDZ demokracija je samo "smokvin list" na tiraniji koju sve više provode, posebno nakon afere o pljački milijarde kuna u Ini. Nakon te afere tiranija se povećava, a u sabornici HDZ-ovci dodatno koriste svaku priliku da zaguše glas oporbe. Čujem neke glasove da je sad kasno ići s ovakvim inicijativama. Nikada nije kasno za promijeniti nešto nabolje. Izmjena Poslovnika već sutra bi značajno poboljšala situaciju u parlamentu, percepciju javnosti prema svim zastupnicima i značajno bi poboljšala vidljivost prema onima koji će odlučiti tko će Hrvatsku dalje voditi, opozicija u bolju budućnost ili HDZ dalje u propast - izjavio je Beljak, dok je Željko Sačić (HS) izrazio žaljenje što je oporba zapravo bila prisiljena pribjeći jednoj nužnoj mjeri koja joj je preostala, obraćanje Ustavnom sudu.

- Neshvatljivo je da je to jedina pravna mogućnost da ostvarimo elementarno ustavno pravo da zastupnici mogu predložiti izmjene Poslovnika. Nevjerojatna je lakoća kojom vladajuća većina i na parlamentarnoj sjednici i na sjednici Odbora za Ustav odbija argumentirane prijedloge oporbe i na taj način nevjerojatnom lakoćom direktno krši odredbe Ustava. Voljom političke većine sad smo dovedeni u potrebu obraćati se Ustavnom sudu, praktično tužiti vladajuću većinu kako bi se donio pravorijek u našu korist. Čudi me da akademska pravna zajednica i bardovi ustavno-pravne znanosti ne reagiraju na to. Nikada se do sada u tako kratkom vremenu nije dogodilo tako mnogo kršenja ustavnosti - kazao je na kraju Sačić.