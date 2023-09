Opetovanom recidivistu VKS kaznu povisio kaznu. Sada je osuđen na dvije i pol godine

B.O., koji je u veljači na Županijskom suda u Varaždinu nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog pokušaja silovanja, kazna je nakon žalbe tužiteljstva, povišena na dvije i pol godine, odlučio je Visoki kazneni sud (VKS). Inače, prilikom izricanja nepravomoćne presude, prvostupanjski sud je primijenio institut ublažavanja kazne, na što se VKS također osvrnuo u obrazloženju svoje odluke. VKS je obrazlažući svoju odluku, naveo da je prvostupanjski sud prilikom odlučivanja o kazni, B.O. olakotnim cijenio priznanje kaznenog djela, čime je iskazao određenu kritičnost prema djelu i svom ponašanju te je doprinio bržem okončanju postupka. Olakotnim mu je cijenjeno i što je djelo ostalo u pokušaju, te to što je u trenutku počinjenja bio alkoholiziran.

- Kao olakotno, prvostupanjski sud je cijenio i optuženikove osobne i obiteljske prilike odnosno njegov invaliditet, podatak da prima socijalnu pomoć te ima jedno maloljetno dijete o kojem je dužan brinuti i uzdržavati ga. Otegotnim mu je cijenjeno da je do sada pet puta pravomoćno osuđivan i to u tri navrata za kaznena djela protiv imovine, a u dva navrata zbog kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Visoki kazneni sud smatra kako DORH opravdano ističe da je pri odmjeravanju kazne prvostupanjski sud optuženiku precijenio značaj utvrđenih olakotnih okolnosti, a istodobno nije u dovoljnoj mjeri cijenio i dao primjereni značaj utvrđenim otegotnim okolnostima. Posebno da je riječ o višestrukoj osuđivanoj osobi od 2007. pa na dalje, i to kako za istovrsno tako i druga kaznena djela. Stoga je očito da kazne koje su optuženiku za ta djela izrečene, nisu pozitivno na njega utjecale i odvratile ga od daljnjih kriminalnih radnji. Dakle, s obzirom na to da se radi o specijalnom povratniku, nije bilo mjesta da se optuženik primjenom instituta ublažavanja kazne osudi na kaznu zatvora u tako kratkom vremenskom trajanju od jedne godine, nego upravo suprotno, to zahtijeva i opravdava izricanje strože kazne - naveo je VKS u obrazloženju.

VEZANI ČLANCI:

VKS je pojasnio i da je prilikom povišenja kazne u vidu imao i način počinjenja djela "koji upućuje na optuženikovu izrazitu upornost budući da je inkriminirano kazneno djelo isti počinio koristeći fizičku inferiornost žene kao žrtve, a djelo je počinjeno u stanu i u prisutnosti treće osobe".

VIDEO Tajvan na udaru tajfuna