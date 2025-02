Opet se vraćamo u zimu: Bit će sve hladnije, a očekuje se i snijeg

Zimske temperature vraćaju se u Hrvatsku sljedećeg tjedna, prema najnovijim prognozama. Meteorolog mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT predviđa: "Nedjelja donosi pretežno sunčano vrijeme u Slavoniji, Baranji i Srijemu, s mogućom kratkotrajnom maglom i niskim oblacima ujutro. Očekuje se umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature bit će od -4 do -2 °C, a dnevne između 5 i 7 °C. Slično vrijeme očekuje se u središnjoj Hrvatskoj, uz djelomičnu naoblaku i slab vjetar. Sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska doživjet će oblačno prijepodne s mogućom kišom noću i ujutro, posebice na zapadnoj obali Istre i u Gorskom kotaru. Poslijepodne se očekuju sunčana razdoblja uz umjereno do jako jugo. Jutarnje temperature kretat će se od -2 do 0 °C u unutrašnjosti, a uz obalu od 5 do 7 °C, s dnevnim maksimumima od 5 do 8 °C, odnosno 12 do 14 °C na moru. Dalmacija će uživati u djelomično sunčanom vremenu, s jutarnjom burom uz obalu i jugom prema otvorenom moru. Temperature će varirati od 0 do 2 °C ujutro u unutrašnjosti, 7 do 10 °C na obali i otocima, s dnevnim vrhuncima od 12 do 15 °C. Jug Hrvatske očekuje obilje sunca, posebno sredinom dana, uz jutarnju buru i kasnije južni i jugozapadni vjetar.".

Nadolazeći tjedan donosi značajan pad temperatura na kopnu, posebice od utorka i srijede. Ponedjeljak će biti obilježen naoblačenjem, dok se u utorak očekuju manje oborine na zapadnim područjima. Srijeda bi mogla donijeti snijeg i u drugim dijelovima zemlje, no za precizniju prognozu potrebno je pričekati. Meteorolog Dnevnika Nove TV, Nikola Vikić-Topić, predviđa da će temperature od utorka pasti na oko nule. "Početak tjedna u unutrašnjosti bit će djelomično sunčan i pretežno suh. Utorak i srijeda donose promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom i snijegom, uz mogućnost stvaranja tanjeg snježnog pokrivača. Vjetar će biti uglavnom slab, a temperature zraka nešto niže od prosjeka za ovo doba godine. Jadran će u ponedjeljak uživati u djelomičnoj sunčanosti, dok će utorak i srijeda biti promjenjivo oblačni s povremenom kišom i mogućim pljuskovima praćenim grmljavinom. Na sjevernom Jadranu očekuje se slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji jugo," izvijestio je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a. Prema najnovijim podacima, u pojedinim dijelovima Hrvatske temperature će pasti do nule, što će rezultirati hladnim jutrima.

