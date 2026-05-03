OPEC+ povećava naftnu proizvodnju nakon povlačenja UAE-a

Vodeće zemlje izvoznice nafte iz bloka OPEC+ najavile su planove da povećaju proizvodnju u lipnju, nekoliko dana nakon što su se Ujedinjeni Arapski Emirati povukli iz kartela. Dnevna proizvodnja trebala bi porasti za 188.000 barela, prema priopćenju sedam ključnih članica skupine u nedjelju.

OPEC+ uključuje 11 članica Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) te druge zemlje poput Rusije. Organizacija je već povećala rezerve za UAE, koji su najavili svoju namjeru da se povuku i iz OPEC-a i OPEC+ ranije ovaj tjedan. Analitičari vjeruju da UAE već dugo pokušava povećati svoje proizvodne razine dalje od kvota koje su im dodijeljene pod OPEC-om.

Povlačenjem, zemlja se pozicionira za period nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca jednom kad se zapečati sporazum između SAD-a i Irana. Priopćenje OPEC+ u nedjelju, koje slijedi nakon posljednjeg strateškog sastanka, ne spominje povlačenje Ujedinjenih Arapskih Emirata iz skupine.