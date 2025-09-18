Opasna gljivica otporna na lijekove prvi put u Hrvatskoj

Superinfekcija gljivicom Candida auris, otpornom na više lijekova, sada je i u Hrvatskoj. Prvi slučaj potvrđen je u kolovozu u KBC-u Split, dok je jučer jedan pacijent u KBC-u Zagreb testiran i na tu opasnu gljivicu. Riječ je o multirezistentnoj gljivici koja se posljednjih godina sve češće pojavljuje u europskim bolnicama, predstavljajući ozbiljnu prijetnju za pacijente i zdravstvene sustave. Samo u 2023. godini evidentirano je 1.346 slučajeva u 18 europskih zemalja. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti apelira na hitne mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje.

U KBC-u Zagreb jučer je kod pacijenta koji je prethodno hospitaliziran u jednoj europskoj bolnici postavljena sumnja na Candida auris. Prvi slučajevi u Hrvatskoj otkriveni su krajem kolovoza u KBC-u Split, gdje su zaražena dva pacijenta, obavještava HRT. “Iako se radi o multirezistentnom uzročniku koji je prvi put u našoj zemlji detektiran. To je gljivična infekcija koja se na žalost zadnih desetak godina širi Europom osobito recimo u Njemačkoj, Italiji, Grčkoj, Španjolskoj tako da uopće nije iznenađujuće da se sad u konačnici pojavila u Hrvatskoj,” rekla je Mirela Pavičić Ivelja, dr. med./predstojnica Klinike za infektologiju i pomoćnica ravnatelja za kvalitetu KBC Split.

U Splitu su odmah poduzete sve potrebne terapijske i preventivne mjere, a širenje infekcije spriječeno je. Laboratorijska potvrda infekcije kod Splita obavljena je i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. “Kada je nama soj dostavljen, mi već unutar 24 sata možemo dobiti točnu identifikaciju, naša identifikacija je imala točnost od 99,9 posto. Ovaj soj kojeg smo mi izolirali i dokazali osjetljivost pokazuje nam osjetljivost na ehinokondine tako da nije potpuno rezistentna,” rekla je Ana Čičmak, dr. med./voditeljica Odjela za mikologiju HZJZ.

Prekomjerna upotreba antibiotika povećava rizik od otpornosti, no bolnice provode stroge mjere u borbi protiv opasnih mikroorganizama. “Recimo za prevenciju rezistenznih bakterija uzimamo nadzorne kulture i stavljamo pacijente u izolaciju, znači pazimo da se to ne proširi po bolnici. Ono što se radi znači 30-tak posto bolničkih infkcija je moguće spriječiti, znači na njih mi i djelujemo. Glavna mjera za sprečavanje bolničkih infekcija je higijena ruku,” istaknula je Ana Nikić Hecer, dr. med./pročelnica Zavoda za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije KBC Sestre milosrdnice.

Statistike pokazuju da u prosjeku svaki 14. pacijent u hrvatskim bolnicama dobije neku vrstu bolničke infekcije. Sve preventivne mjere dobro sudošle, jer ove infekcije mogu biti smrtonosne. Bolnice se već godinama oslanjaju na napredne metode identificiranja gljivičnih patogena, uključujući MALDI-TOF analizu i testiranje osjetljivosti na antifungalne lijekove. Pacijentima u riziku redovito se uzimaju nadzorne kulture kako bi se infekcija otkrila u ranoj fazi, prije razvoja bolesti.

U slučaju potvrde prisutnosti Candida auris, odmah se primjenjuju kontaktna izolacija, dezinfekcija okoline i nadzor kontakata, u skladu s međunarodnim smjernicama. “Kod naših pacijenta radilo se o uzročniku kod kojeg postoje terapijske opcije tako da je postojala mogućnost liječenja na sreću. Inače to je uzročnik koji se relativno lako širi u bolničkom sustavu, osobito između pacijenata koji su narušenog zdravlja i dugotrajno u intenzivnim jedincama. I ono što je dodatno problematično kod ovog uzročnika jest činjenica da se dugo zadržava na medicinskoj opremui, u bolničkom okruženju tako da može biti poprilično izazovna borba s ovom gljivičnom infekcijom,” rekla je Mirela Pavičić Ivelja, dr. med./predstojnica Klinike za infektologiju i pomoćnica ravnatelja za kvalitetu KBC-a Split.

Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju KBC-a Zagreb od 2018. godine nosi status Srebrnog centra izvrsnosti Europske konfederacije za medicinsku mikologiju, aktivno surađujući s europskim centrima u borbi protiv invazivnih gljivičnih infekcija. Iz KBC-a poručuju da su odmah nakon sumnje na infekciju poduzete sve preporučene epidemiološke i terapijske mjere kako bi se spriječilo širenje patogena. “Sumnja na Candidozyma auris je jučer, 17.9.2025. g., postavljena i u KBC Zagreb kod hospitaliziranog pacijenta koji je premješten iz jedne europske bolnice. Promtno su poduzete preporučene epidemiološke i terapijske mjere prema trenutno važećim smjernicama u cilju prevencije širenja C.auris,” stoji u priopćenju.