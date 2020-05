"On je rekao da je njemu netko prenio nešto. To je lažna hajka na ministra"

Na sastanku Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije bio je i predsjednik stranke Andrej Plenković. "Razmijenili smo mišljenja o kvalitetnoj suradnji Vlade, Županije, gradova i općina, brojim projektima i pripremama stranke za parlamentarne izbore. Ozračje je pozitivno, očekujemo sjajan rezultat", rekao je Plenković. Dalmacija tradicionalno glasa za HDZ, dodao je Plenković.

Na pitanje o suradnji s Milanom Bandićem rekao je: "Vidjet ćemo tko će prijeći prag".

"Mi smo i to neću prestati naglašavati sjajno se postavili prema epidemiji. Svega 2000 i nešto zaraženih, 100-njak nažalost preminulih. Zadnjih četiri dana imamo jednog zaraženog. Kao što su epidemiolozi revidirali mjere za školu tako su revidirali i za radnu nedjelju. Činimo maksimalne napore kod otvaranja granica kako bi vidjeli ima li nekih promjena. Dolaze nam turisti. Idućeg vikenda će biti još dolazaka", kazao je premijer.

Dodao je da se neće miješati o načinu glasanja na izborima. "DIP će pitati HZJZ i to će biti važno", kazao je.

Premijer je opet zamoljen da komentira današnju izjavu ministra Tomislava Ćorića s konferencije za novinare o Memorandumom Ine i Janafa u kojoj je ministar prozvao novinara N1 Hrvoja Krešića zbog pisanja u novinarskoj grupi. Naime, Ćorić je rekao Krešiću da se iz njegova rada, ali iz njegovih poruka u novinarskoj grupi vidi nezadovoljstvo izborom Uprave Ine. Premijer je rekao da je još jednom preslušao izjavu ministra Ćorića.

"Ćorić se ekstezivno očitovao. Slušao sam taj sporni dio. On je kazao da pozna nekoga tko je nešto pročitao. Kada sam čuo što je rekao shvatio sam što je rekao. Kada sma prvi put davao izjavu nisam znao za to. On je rekao da je njemu netko prenio nešto. To je lažna hajka na njega. Nema slušanja, nema prisluškivanja, nema uvida u grupe, u SMS -ove, to je laž. To Ćorić nije rekao, prepričao je što je njemu netko kazao i to je sasvim druga situacija", rekao je Plenković.

Hrvatska je pobijedila COVID-19, ova Vlada je pobijedila COVID-19. Uspjeli smo limitirati broj zaraženih i umrlih. Meni ja jako žao što se to dogodilo. Mi smo odabrali život, borili smo se za svaki život", kazao je premijer o borbi s koronavirusom.

Na sastanku u županijskom HDZ-u bio je i Ivan Škaričić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne u Splitu u kojem je nakon proboja korona virusa umrlo 18 štićenika. Novinari su pitali Plenkovića jesu li razgovarali i hoće li taj slučaj naštetiti HDZ-u na izborima.

"Bilo je puno ljudi, nismo razgovarali. Odmah nakon što je virus izbio u Vukovarsku poslali smo sve moguće inspekcije, dobili smo izvješća. Podsjetit ću COVID - 19 je bolest koja na žalost najviše pogađa starije. U najrazvijenijoj zemlji svijeta, SAD-u, 100.000 umrlih danas. Pogledajte europsku statistiku i vidjet ćete da u nijednoj zemlji virus nije poštedio domove starijih. Ne želim nikoga braniti, ali ne može se stranka HDZ poistovjećivati sa situacijom koja se dogodila. Naša politika je bila takva da smo zaustavili gospodarstvo želeći spašavati ljudske živote. Hrvatska i ova Vlada su pobijedili COVID- 19", poručio je Plenković.