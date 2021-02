Olupina broda i Sjeverni pol pobijedili fotografiju 'Skriveni dragulj Hrvatske'

Royal Photographic Society, Kraljevsko fotografsko društvo, proglasilo je najbolje znanstvene fotografije i najbolje znanstvene fotografe za prošlu godinu. Nagrade koje ovo društvo dodjeljuje daju se za kategorije Science Photographer of the Year (General Science), Young Science Photographer of the Year (General Science), dakle za najboljeg znanstvenog fotografa i mladog znanstvenog fotografa za fotografije iz opće znanosti te isto za klimatske promjene. Među nominiranima je bila i jedna prekrasna fotografija iz Hrvatske. Snimio ju je Bruno Fantulin, a nazvao ju je “Skriveni dragulj Hrvatske”. Riječ je o prizoru Mliječne staze na nebu iznad crkve na vrhu brda iznad rijeke Cetine. Fotografija je doista iznimna, velika je šteta da Bruno nije dobio neku od nagrada. Međutim, s ukupno više od 70 fotografija ovaj će prizor s Cetine biti izložen sve do 2. svibnja.

Svatko može konkurirati

Fantulin je “lovac na oluje” i povremeni suradnik agencije Pixsell. Prvotno je bilo planirano da se fotografije izlože u Muzeju znanosti i industrije u Manchesteru, no zbog pandemije sve je premješteno online pa tako i mi možemo pogledati u kakvom se društvu nalazi i fotografija snimljena u Hrvatskoj. Najboljim znanstvenim fotografom proglašen je Simon Brown za “Orthophoto of SS Thistlegorm”. Ovdje je nije riječ o fotografiji snimljenoj objektivom, odnosno to je samo djelomično točno, već se radi prizoru oblikovanom od 15.005 fotografija kako bi se uhvatilo mjesto potonuća broda SS Thistlegorm koji je kao dio savezničkog konvoja potopljen 1941. godine.

Inače je ovaj teretni brod bio dugačak 126 metara, a potonuo je u Crvenom moru kod Ras Mohammada uništen bombama nacističkih zrakoplova. Olupina je popularno mjesto za rekreativne ronioce istraživače, a uz pomoć GPS-a tih je 15.005 fotografija posloženo tako da se dobije praktički tlocrtni prikaz lokacije havarije ovog broda s početka Drugog svjetskog rata. Najboljom znanstvenom fotografijom na temu klimatskih promjena proglašen je prizor koji je objektivom uhvatila Britanka Sue Flood, a pokazuje točnu lokaciju Sjevernog pola koja je okružena morskom vodom umjesto leda koji se u međuvremenu otopio. Tako je to adekvatan pobjednik za ovu kategoriju.

– Vrlo sam ponosna što je odabrana baš moja fotografija. Klimatske promjene su stvarne, a polarni se led topi uzbunjujućom brzinom predstavljajući prijetnju životu u divljini i čovječanstvu. Nadam se da će mnogo ljudi vidjeti ovu fotografiju i pomoći nam prenijeti potrebu za hitnim djelovanjem zbog klimatskih promjena, i što se tiče pojedinaca, kompanija i vlada – rekla je mlada Sue Flood.

Međutim, ništa manje impresivne nisu nagrađene fotografije mladih fotografa. Najboljom u općoj znanosti proglašena je Katy Appleton za “Rainbow Shadow Selfie”, fotografiju koja prikazuje odsjaj spektra boja na zidu dobiven prolazom svjetlosti kroz prizmu. A odsjaj spektra vidi se na sjeni 12-godišnje Katy koja pokušava i očito uspijeva uhvatiti taj prizor. Nagradu je dobila jer fotografija, po mišljenju žirija, može biti i predmetom diskusije zbog mnogih optičkih principa koje odražava iako je naizgled vrlo jednostavna. No žiri je snimljeni prizor podsjetio i na eksperimente koje su nekada izvodili znanstvenici poput Newtona i Herschela.

– Bila sam vrlo uzbuđena i iznenađena kada sam shvatila kako je moja fotografija pobijedila. Zapravo je to jedna jednostavna fotografija koja pokazuje kako svatko tko to poželi može ući u natječaj za znanstvenu fotografiju, bez obzira na to koliko imali godina ili kakvom opremom raspolažu – rekla je Katy.

Dramatični prizori klime

Jedini ne-Britanac koji je nagrađen na ovogodišnjem natječaju Kraljevskog društva fotografa mladi je Kinez Raymonf Zhang koji je nagrađen u kategoriji najboljih mladih fotografa za klimatske promjene. On je snimio solarnu električnu postaju, najveću u zapadnoj Kini gdje se koristi 12.000 ogledala kako bi se Sunčeva svjetlost usmjerila prema središnjem tornju gdje se njezinom energijom topi sol natrijeva nitrata. Ta sol prolazi kroz izmjenjivač topline i pri tome se proizvodi para koja pogoni turbine generatora. U tom se procesu stvara tolika snaga da postaja može raditi i tijekom noći, a cijeli proces štedi emisiju do 350.000 tona ugljikova dioksida godišnje.

Klimatske promjene prvi su put tema ovog natječaja, a one su i glavna tema znanstvenog festivala u Manchesteru.

– Ove je godine nagrada za znanstvenog fotografa relevantnija nego ikada prije jer dokumentira kako znanost i klimatske promjene utječu na naše živote. Odabrani prizori zapanjujući su te nas tjeraju da više razmišljamo o svijetu oko nas – rekao je dr. Michael Pritchard, čelnik Kraljevskog fotografskog društva.

Jasno, i druge fotografije u konkurenciji prikazuju neke od dramatičnih lanjskih prizora izravno povezanih s klimatskim promjenama, poput šumskog požara u brazilskim regijama Amazoni i Pantanal gdje je od siječnja do kolovoza prošle godine izbilo čak 44.000 požara koji su uništili više od 6000 četvornih km šume.