Vojni analitičar: Primjer Srbije nam pokazuje da se politički ciljevi mogu ostvariti bez kopnene invazije

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt održala je redoviti brifing za novinare. Nakon što je brifing započeo razgovorom o domaćim temama, Leavitt je komentirala situaciju između Izraela i Irana. "Znam da je bilo mnogo nagađanja... o predsjednikovoj odluci i hoće li SAD biti uključen ili ne“, kazala je. Zatim je pročitala izravan citat Donalda Trumpa. "Na temelju činjenice da postoji značajna vjerojatnost pregovora s Iranom koji se mogu, ali i ne moraju održati u bliskoj budućnosti, donijet ću odluku hoću li se uključiti u taj sukob ili ne u sljedeća dva tjedna", stoji u citatu.

Leavitt kaže da "nitko ne bi trebao biti iznenađen" Trumpovim stavom da Iran apsolutno ne može dobiti nuklearno oružje, dodajući da je on "nedvosmisleno jasan po tom pitanju već desetljećima". Na pitanje ima li Trump ikakva očekivanja prije sutrašnjeg sastanka europskih ministara vanjskih poslova sa svojim iranskim kolegom, Leavitt je rekla da je "cijeli svijet na predsjednikovoj strani".

Novinarima je rekla da je poruka da Iran ne može dobiti nuklearno oružje "nešto oko čega se slaže gotovo cijelo čovječanstvo, osim samog iranskog terorističkog režima".

Američki predsjednik Donald Trump primat će obavještajne brifinge od svog Vijeća za nacionalnu sigurnost svakih sljedećih nekoliko dana, prema rasporedu koji je objavila Bijela kuća. Trump, koji obično provodi vikende izvan Bijele kuće, u petak će otputovati u svoj klub u New Jerseyju i prisustvovati prikupljanju sredstava. No, vratit će se u Bijelu kuću sljedeći dan kako bi u subotu i nedjelju primio brifinge u Bijeloj kući. Trump se svakodnevno sastaje s dužnosnicima nacionalne sigurnosti u Situacijskoj sobi Bijele kuće dok razmišlja hoće li se pridružiti izraelskoj kampanji protiv Irana. Trump bi trebao u ponedjeljak otputovati na summit NATO-a u Nizozemskoj.

Vojni analitičar Ivica Mandić za Dnevnik.hr analizirao je sukob na Bliskom istoku. Mandić je rekao da je američki udar na Iran vrlo vjerojatan. "99 posto će se dogoditi. Nikome nije poželjan Iran s nuklearnom bombom. Veliki dio posla je već napravljen u tom dijelu. Važno je istaknuti da će se oni angažirati, a angažman neće trajati duže od pet do sedam dana", rekao je vojni analitičar i, dodao da je, između ostalog, napad važan i zbog ega Donalda Trumpa. "Bliski i Srednji istok, Trumpu trebaju kao mirna oaza koja će mu osloboditi sve resurse za mogući sudar s Kinom", rekao je Mandić. Na pitanje mogu li Izrael i Trump postići svoje ciljeve bez kopnene invazije, Mandić je rekao da je to moguće. "Primjer Srbije nam pokazuje da se politički ciljevi mogu ostvariti bez kopnene invazije. To mogu učiniti zemlje koje imaju ogromne raketne snage. Dovest će vas u situaciju da će vam uništiti temelj življenja nacije", kazao je.