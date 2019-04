Odrasli psi najčešće pate od bolesti desni

Kako bi skrenuo pažnju na važnost zdravlja zubi pasa i potaknuo sve vlasnike na redovne preventivne preglede ljubimaca, Pedigree je i ove godine pokrenuo akciju "Mjesec zdravog osmijeha".

Čak 80 posto pasa starijih od tri godine pati od bolesti desni, a upravo to je najčešća bolest odraslih pasa. Psi zubima rade sve u čemu uživaju - jedu, igraju se i istražuju svijet oko sebe. Kao i kod ljudi, zdravi zubi neizmjerno su bitni. No, kada ih zaboli zub, oni to ne mogu reći pa je iznimno važno da njihovi vlasnici svakodnevno vode brigu o održavanju i njezi oralne higijene.

Nakupljanje zubnog kamenca i plaka uzrokuje bolest desni kod pasa, zbog čega ljubimac može osjećati nelagodu i imati stalan neugodan zadah, a upravo on je česti simptom početka ove bolesti. Redovito četkanje zubi pasa odličan je način za održavanje zdravlja zuba i borbe protiv bolesti desni. Postupno uvođenje četkanja zuba dobar je način da pomognete naučiti ljubimca uživati ​​u ovom iskustvu.

Kako bi olakšali svojim ljubimca ovu prilično neugodnu rutinu, mnogi vlasnici vole njegovati njihove zube ukusnim Pedigree dentastix grickalicama koje će im jednostavno pomoći u temeljitom čišćenju zubi i desni. Kombinacija posebne teksture i aktivnih tvari čini ove štapiće za žvakanje ukusnim i u potpunosti probavljivim. Njihovo svakodnevno korištenje zamijenit će neugodno četkanje zubi vašeg ljubimca, a pritom dokazano smanjuje nastajanje zubnih naslaga i kamenca i do 80 posto.

Prepoznajući važnost zdravog psećeg osmijeha u kampanju su se uključili Franka Batelić sa svojim psom Oskarom, Martina Palić (Mako) s Bossom i Slavko Sobin sa svoje dvije ljubimice Bubom i Marom.