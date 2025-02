Odlazimo u minuse, padat će i snijeg! Idućih dana u Hrvatskoj osjetno hladnije

Djelomice sunčano, najoblačnije na zapadu, u prvom dijelu dana uglavnom na sjevernom Jadranu mjestimice malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru umjereno jugo, prema večeri slabi, uz obalu ponegdje i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 8, na Jadranu od 12 do 16 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ovu nedjelju.

Upozorenja za ovu nedjelju nisu upaljena nigdje u Hrvatskoj, a takvo stabilno vrijeme nastavit će se u ponedjeljak i utorak, uz iznimnku Velebitskog kanala gdje će biti upaljen žuti meteoalarm zbog pojačane bure. Međutim, temperature će se idućih dana kretati oko 0°C, s time da će na kopnu dnevna maksimalna temperatura biti svega 4°C.

- Promjenjivo oblačno, prijepodne osobito u Dalmaciji sunčana razdoblja. Poslijepodne na sjevernom Jadranu lokalno kiša, navečer i u noći na utorak i drugdje, a u unutrašnjosti je moguća i slaba susnježica te snijeg. Vjetar slab, uz obalu samo ponegdje umjerena bura, popodne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od -4 do 1, na obali i otocima između 6 i 10 °C. Najviša dnevna od 3 do 7, na Jadranu od 11 do 16 °C - prognozira DHMZ za ponedjeljak. Meteorolozi za idući tjedan najavljuju, uz niske temperature, i snijeg na kopnu.

- U ponedjeljak u unutrašnjosti djelomice sunčano i uglavnom suho. U utorak i srijedu promjenjivo pa i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i snijegom, koji može stvarati i tanji snježni pokrivač. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka malo niža od prosjeka za ovo doba godine. Na Jadranu u ponedjeljak djelomice sunčano, pa i sunčanije. U utorak i srijedu promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Na sjevernom dijelu puhat će slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji jugo - najavljuje meterolog Dragoslav Dragojlović za HRT.

