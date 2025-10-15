Večernji list
FOTO Cijena joj nije mala, ali pogledajte kakav luksuz dobijete
Prodaje se vila u istarskom mjestu Marčana. Sastoji se od dvije kuće, sveukupne površine od 345 četvornih metara
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Kuće imaju bazene i ograđene su, zbog čega omogućavaju privatsnost
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Objekt je izgrađen 2023. godine
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Jedna nekretnina ima 174 kvadrata, a druga 171 kvadrat
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Cijena nekretnine iznosi 995 tisuća eura. Pruža se mogućnost kupnje samo jedne kuće
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Vila se nalazi 1 kilometar od mora, na lokaciji punoj zelenila.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
