Odgovorna budućnost digitalnog poslovanja ovisit će o vještinama stručnjaka za kibernetičku sigurnost

Zbog sve češćih i opasnijih sigurnosnih rizika u online prostoru stručnjaci za kibernetičku sigurnost činit će sve važniji segment poslovanja tvrtki. Uz strukturirane programe obrazovanja, Visoko učilište Algebra već godinama, s ciljem podizanja svijesti o ovoj temi, organizira natjecanje Hacking Night čije su "zvijezde" tzv. etički hakeri.

Sigurnosne ugroze sve su učestalija pojava u online svijetu. Tome u prilog govori činjenica da je čak 64 posto kompanija u svijetu bilo izloženo najmanje jednom obliku kibernetičkog napada, a 95 posto takvih napada uzrokovano je ljudskim faktorom. Kad spominjemo ljudski faktor, razumijevanje ove teme mora postojati na svim razinama organizacije kako bi se smanjila njena ranjivost, a posebno je u tom području važno osnaživanje organizacije IT stručnjacima na području kibernetičke sigurnosti. No kao što je slučaj i s ostalim talentima u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, danas na globalnoj razini trenutačno čak 72 posto organizacija teško pronalazi cyber stručnjake, a do 2025. godine će u području kibernetičke sigurnosti ostati nepopunjeno čak 3,5 milijuna radnih mjesta.

Etičko hakiranje – sigurnost sustava

Ključno je već danas na području obrazovanja pravovremeno prepoznati potrebe tržišta te na što kvalitetniji način graditi nove generacije stručnjaka za kibernetičku sigurnost. Važnost ove teme ističe i Visoko učilište Algebra koje se vodi jednim od najvažnijih pitanja – kako stvaranjem raznih vrsta stručnjaka što bolje odgovoriti potrebama tržišta rada te time, u konačnici, i dati konkretan doprinos osnaživanju gospodarstva u cjelini. Osim obrazovanjem stručnih kadrova, Algebra već godinama, s ciljem podizanja svijesti o ovoj temi, organizira i natjecanje Hacking Night. Ovogodišnje je natjecanje održano 21. travnja u Spark Event Space prostorijama Algebre, a "zvijezde" događanja, kao i dosad, bili su tzv. etički hakeri. Ove godine natjecanje je okupilo čak 19 timova, više nego ikada ranije, što dodatno ukazuje na relevantnost teme kibernetičke sigurnosti.

"Hacking Night održavamo od 2012. godine, a njegov je primarni cilj izgradnja zajednice kroz okupljanje stručnjaka za kibernetičku sigurnost te njihovo umrežavanje i razmjenu ideja. To je posebno važno za mlade stručnjake koji se tek počinju razvijati u ovom području. Hacking Night pomaže u podizanju svijesti o važnosti računalne, odnosno, kibernetičke sigurnosti, a natjecatelji pritom razvijaju svoje sposobnosti rješavanja problema i kreativnosti u sigurnom i kontroliranom okruženju" – ističe Zlatan Morić, voditelj Katedre za kibernetičku sigurnost na Algebri te dodaje kako zadaci u sklopu natjecanja simuliraju stvarne okoline s aktualnim propustima, što omogućuje timovima da pokažu svoje vještine i sposobnosti u rješavanju aktualnih sigurnosnih izazova.

Visoka zapošljivost Algebrinih studenata

"Svrha IKT (informacijsko-komunikacijskog) sustava jest podrška poslovanju bilo koje moderne organizacije. A da bi IKT sustav mogao na pravi način podržati poslovanje organizacije, i to uz sve složenije i opasnije sigurnosne rizike, važna je što veća razina njegove sigurnosti. Zbog toga je ključno da siguran IKT sustav osmišljavaju, implementiraju, održavaju i unapređuju kvalitetni stručnjaci koji imaju vrlo specifična znanja i vještine iz područja kibernetičke sigurnosti. Upravo ta znanja i vještine naši studenti stječu kroz desetak kolegija iz područja kibernetičke sigurnosti na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sistemskog inženjerstva – objašnjava Silvio Papić, voditelj studija sistemskog inženjerstva ističući pritom da je u Hrvatskoj potreba za kadrovima s ovako specifičnim i vrijednim znanjima i vještinama nekoliko puta veća nego što imamo takvih stručnjaka: "Upravo se zbog te činjenice naši studenti nakon diplome vrlo brzo zapošljavaju u željenom području, a neki čak i mijenjaju karijeru zbog čega i upisuju studij na Visokom učilištu Algebra."

Uskoro Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Tehnike kibernetičkih napada postaju sve naprednije sa sve većim razvojem tehnologije i dostupnih alata. Istovremeno, naše društvo, pa tako i poslovanje, sve je više okrenuto internetu, stoga se u kibernetičku sigurnost mora ulagati više nego ikad, a posebno je to važno za male i srednje tvrtke među kojima velik broj njih još uvijek nedovoljno prepoznaje rizike na području IT sigurnosti iako su upravo ove kategorije tvrtki najranjivije, što potvrđuju i statistike prema kojima se otprilike 60 posto malih i srednjih tvrtki koje su doživjele kibernetički napad, više ne vrate na tržište.

Zbog povećanja rizika od kibernetičkih napada, u pripremi je i Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, koji je trenutno na e-savjetovanju, a prema kojem će puno veći broj tvrtki u Hrvatskoj morati ulagati u ICT sigurnost. Tako će novi zakon pokrivati dvostruko više sektora od dosadašnjih devet te će uključivati čak i poštanske i kurirske usluge, gospodarenje otpadom, rad s kemikalijama, hranom, industriju i R&D. Donošenje novog zakona naslanja se i na Direktivu o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti koja u cijeloj Europskoj uniji uvodi nova pravila za unapređenje zajedničke visoke razine kibernetičke sigurnosti.

